Recomendaciones para las año nuevo en personas que usan inyecciones para bajar de peso

Las festividades de fin de año suelen estar marcadas por abundantes comidas y una mezcla de platillos tradicionales. Sin embargo, para quienes están en tratamiento con medicación inyectable para bajar de peso, puede ser complicado si no se toman ciertas precauciones.

La Dra. Susana Fuentes, especialista en medicina interna y Magister en Diabetes, advierte que este tipo de medicación ralentiza el vaciado del estómago, lo que dificulta la digestión, especialmente en celebraciones donde es habitual comer en exceso. “Los alimentos altos en grasas y azúcares pueden causar problemas durante todo el año, pero el riesgo aumenta en las fiestas”, explica la doctora, destacando también el impacto negativo del alcohol.

Los alimentos a evitar

La medicación actúa sobre hormonas que regulan el apetito, pero puede provocar malestar cuando se ingieren grandes porciones de comidas pesadas. Fuentes señala que, cuando el sistema digestivo es más lento, los alimentos pueden permanecer en el estómago más tiempo, causando hinchazón, reflujo y otros síntomas.

Aunque no es necesario eliminar completamente los platos típicos, la especialista recomienda moderar las porciones y prestar atención a las señales de saciedad. Los alimentos que suelen generar más malestar incluyen:

Embutidos y carnes procesadas, que intensifican las náuseas.

y carnes procesadas, que intensifican las náuseas. Papas y guarniciones cocidas en grasas animales, pesadas para una digestión lenta.

cocidas en grasas animales, pesadas para una digestión lenta. Porciones grandes de carne , que pueden provocar calambres.

, que pueden provocar calambres. Quesos blandos y cremados, que tardan en digerirse.

y cremados, que tardan en digerirse. Postres altos en grasa y azúcar, que causan sensación de plenitud.

altos en grasa y azúcar, que causan sensación de plenitud. Tortas densas de chocolate y rellenas de crema.

Fuentes enfatiza que no se trata de prohibir, sino de regular. Comer despacio y detenerse al primer signo de saciedad facilita una mejor digestión.

Evitar extremos en las celebraciones

Un error común durante las festividades es adoptar una mentalidad extrema: comer sin límites o restringirse demasiado. Ambas actitudes pueden ser contraproducentes, especialmente para quienes están en tratamiento.

La clave es optar por porciones pequeñas, comer despacio y elegir alimentos simples. “Esto permite que el cerebro registre la saciedad antes de que se presente el malestar”, aconseja la doctora. También es recomendable distribuir las comidas a lo largo del día, evitando concentrar todo en una sola celebración.

Escuchar al cuerpo

La medicación para bajar de peso no busca limitar alimentos, sino regular el apetito. Los síntomas digestivos pueden servir como señales de alerta; es fundamental respetarlas para mantener el tratamiento a largo plazo. Ignorar las señales del cuerpo puede convertir una celebración en una experiencia negativa.

Con una buena planificación, moderación y atención al cuerpo, es posible disfrutar de las festividades sin comprometer la salud.