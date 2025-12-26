Récord total de argentinos en Brasil

El turismo argentino en Brasil se ha consolidado como una tendencia en ascenso, con importantes implicancias económicas y culturales. Durante el verano, la llegada masiva de turistas argentinos ha transformado el panorama en las costas brasileñas, donde el 'portuñol' se ha vuelto el idioma predominante en muchas áreas turísticas. Esta dinámica se ha mantenido por dos años consecutivos, posicionando a Brasil como uno de los destinos favoritos para los argentinos.

En 2025, Brasil registró un aumento del 34% en su turismo internacional, alcanzando casi nueve millones de visitantes. De este total, aproximadamente un tercio, es decir, unos 3,1 millones, fueron argentinos. Este crecimiento se debe en gran parte a un tipo de cambio favorable que ha hecho que el país sea más accesible para los turistas argentinos.

Entre enero y noviembre de 2025, el turismo argentino creció un 82% en comparación con el mismo periodo de 2024, reafirmando a Argentina como uno de los principales emisores de turistas hacia Brasil. Esta tendencia parece consolidarse de cara al futuro.

El impacto de este fenómeno no solo se refleja en cifras récord, sino que también ha tenido un efecto significativo en la economía brasileña. La meta del gobierno de Lula da Silva de alcanzar 8,1 millones de turistas para 2027 fue superada en 2025. Esta realización anticipada generó aproximadamente 90,000 nuevos empleos formales y un ingreso en moneda extranjera que ascendió a 7,170 millones de dólares.

Además de los turistas argentinos, otros países como Chile, que envió más de 721,000 visitantes (un aumento del 24%), así como Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, también han contribuido al crecimiento del turismo en Brasil, impulsando aún más la actividad económica en el sector.



