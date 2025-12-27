Reservas en alza, oro récord y un enero exigente para la estrategia económica

Las reservas brutas del BCRA alcanzaron el nivel más alto desde la asunción de Milei

El récord del precio del oro explicó una parte central del aumento reciente

El Tesoro compró dólares para preparar el pago de deuda de enero

Persisten dudas por el nivel negativo de las reservas netas

La privatización de represas podría aportar divisas adicionales

El BCRA lanzó un nuevo esquema para comprar dólares dentro de las bandas cambiarias

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzaron en los últimos días su nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei en la Casa Rosada. El incremento, superior a los USD 1.000 millones en una sola semana, se produjo en un contexto marcado por el fuerte repunte del precio internacional del oro, la valorización de activos en yuanes y el ingreso de fondos de organismos internacionales, todo ello en la antesala de un exigente vencimiento de deuda por USD 4.200 millones previsto para el 9 de enero.

Según el informe diario de la autoridad monetaria, las reservas brutas treparon hasta los USD 43.610 millones, tras un aumento de USD 596 millones en una sola jornada. Se trata del registro más elevado desde agosto de 2025 y de una señal que el equipo económico exhibe como respaldo de corto plazo para afrontar compromisos financieros inmediatos. En el acumulado semanal, el stock creció USD 1.197 millones, un movimiento que combina factores financieros y decisiones de política económica.

Uno de los motores centrales de la mejora fue el desempeño del oro. El BCRA posee cerca de 1,98 millones de onzas, cuyo precio se ubica en niveles récord, alrededor de USD 4.561. De acuerdo con estimaciones privadas, el valor del metal en poder del Central aumentó 73% en lo que va del año, lo que implicó una mejora cercana a los USD 3.900 millones en las reservas. Así, el oro pasó a representar más de USD 9.000 millones del total, elevando su participación del 15% al 20%, una proporción inusualmente alta que refuerza el peso de los activos no líquidos dentro del balance.

A este factor se sumaron las compras del Tesoro Nacional, que en las últimas semanas adquirió cerca de USD 900 millones por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), con el objetivo explícito de acumular divisas para el pago de deuda de enero. Los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA se incrementaron de manera abrupta: pasaron de apenas USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones en poco más de una semana. Ese salto respondió a compras en el mercado, ingresos de organismos internacionales —principalmente del BID— y a la colocación del BONAR 2029N.

No obstante, la dinámica no estuvo exenta de idas y vueltas. Analistas señalaron que, pese al fortalecimiento inicial, hacia fines de diciembre reaparecieron ventas de divisas para contener la volatilidad cambiaria, lo que redujo parcialmente los depósitos del Tesoro. Aun así, el balance mensual muestra un saldo comprador neto, superior al registrado en noviembre, aunque todavía insuficiente para despejar las dudas de fondo sobre la sostenibilidad de la acumulación de reservas.

En paralelo, el Gobierno avanzó en el tramo final de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, una operación que podría aportar unos USD 700 millones adicionales. Si esos fondos ingresaran antes del vencimiento de enero, el monto pendiente para afrontar los pagos se reduciría de manera significativa. La incógnita, por ahora, es el timing efectivo de ese ingreso y su impacto real sobre las cuentas externas.

Más allá del repunte reciente, los números de las reservas netas siguen siendo un punto de tensión. Distintas mediciones privadas advierten que, descontados los pasivos de corto plazo, el resultado continúa en terreno negativo. Bajo los criterios del FMI, que no computan la revalorización del oro ni del yuan, el rojo sería aún más profundo, lo que anticipa la necesidad de renegociar metas y solicitar nuevos waivers.

En este contexto, el Banco Central anunció un nuevo esquema de acumulación de reservas que habilita compras directas de divisas dentro de las bandas cambiarias, independientemente del nivel del tipo de cambio. La medida marca un giro respecto de la etapa previa, en la que el Central se limitaba a regular el mercado y dejaba la operatoria más activa en manos del Tesoro. La estrategia oficial se apoya en la re-monetización de la economía y en un manejo más flexible de la liquidez cambiaria, con límites diarios de intervención atados al volumen negociado.

El desafío, hacia adelante, será convertir el alivio transitorio que brindan el oro y los ingresos puntuales en una acumulación genuina y sostenida de reservas, capaz de fortalecer la credibilidad del programa económico en un escenario todavía frágil.