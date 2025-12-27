

Y una noche, la noche que debía ser en familia y en Paz, colapsamos. Porque llovió más de 75mm en casi una hora. Porque es demasiado para cualquier ciudad. Porque la mugre es el factor común de la forma en que la sociedad eligió vivir y las autoridades eligen gobernar. Porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no muestra imágenes de radar en nuestra zona (INTA Paraná) desde hace semanas porque tiene un repuesto roto que no reemplazan. Porque eso impide visualizar la importancia de la tormenta y su evolución. Porque el SMN dejó de emitir sus alertas de cortísimo plazo por la red X, desde la cuenta @SMN_Alertas en diciembre 2024, pero emite reportes simpáticos con un inentendible fin. Porque ningún servicio meteorológico se puso de acuerdo en el pronóstico, y el “del teléfono” ni siquiera mencionaba lluvia. Porque Espacios Verdes no atiende los pedidos de poda de árboles peligrosos que hace meses están realizados. Porque las tasas que se abonan en el sector rural para el mantenimiento de caminos no estaría usándose para ese fin. Porque al día siguiente, porque era “día de fiesta” no se vio a una ciudad movilizada tratando de limpiar la basura que quedó por todos lados. Colapsamos.



