El Martes se vota el presupuesto 2026 y los verdaderos opositores son los libertarios. ¿El Pj es un aliado de Viotti?

El próximo martes 30 se llevará a cabo la votación del Presupuesto 2026 en el Concejo Municipal de Rafaela, un evento que promete ser mucho más que un simple trámite administrativo. En esta ocasión, el Partido Justicialista (PJ) parece haber cambiado su papel de protagonista por el de un aliado del oficialismo liderado por Viotti, dejando a los libertarios como los verdaderos opositores, lo que plantea un escenario político intrigante y digno de análisis.

"La gran pregunta es si el PJ se convertirá en un aliado de Viotti. Dellasanta sostiene que a la hora de hacer recortes de gastos superfluos, la casta se une"



El contexto de esta reunión es clave. Los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, encabezados por figuras como Germán Bottero y Silvina Bravino, han mantenido un diálogo constante y abierto con los concejales, pero el tono de la discusión se tornó particularmente tenso cuando los ediles de La Libertad Avanza comenzaron a cuestionar y desafiar cada cifra y partida del presupuesto. Es evidente que su enfoque provoca una dinámica de confrontación que no solo busca fiscalizar, sino también capitalizar políticamente la situación para su beneficio.

"El PJ perdió protagonismo, los verdaderos opositores son los libertarios, y ese rol le va a jugar en contra a la hora de diagramar una estrategia para tratar de regresar al poder"



El PJ, por su parte, ha optado por una estrategia más conservadora. Si bien su responsabilidad es la de contrarrestar las decisiones del Ejecutivo, han adoptado una postura más mesurada, colaborando con “Unidos” para facilitar el desarrollo de la sesión ante los embates de los libertarios. Esta decisión podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que el verdadero desafío no reside solo en el gobierno sino en una oposición que, a pesar de su juventud y dinamismo, aún no ha definido completamente su agenda.

"Viotti sabe que solo no puedo, que con los libertarios no va a poder negociar, la única salida que le queda es comenzar a cantar la marchita y después Dios dirá"



En el trasfondo, uno de los puntos más críticos del presupuesto es la decisión de mantener congelada la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), lo que se traduce en una disminución significativa de recursos. Bravino ha sido clara al expresar que este congelamiento, traducido en una merma de 1.400 millones de pesos, no solo afecta el presente, sino que plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para afrontar compromisos futuros.

El Ejecutivo ha decidido no reformular el presupuesto, argumentando que congelar las estructuras de gastos requeriría más tiempo del que disponen. Esto nos lleva a cuestionar si realmente estamos ante una planificación financiera sólida o si se oculta una falta de previsión y una incapacidad para adaptarse a un entorno cambiante.

"Dellasanta sabe que rol le toca jugar, no se va a mover un milímetro y Zafra tampoco, son conscientes que 2027 está más cerca de lo que algunos creen y el premio por hacer las cosas bien es muy grande"



El debate que se anticipa no será fácil, ni por el clima político ni por la complejidad del presupuesto en sí. Sin embargo, es crucial que todos los actores involucrados asuman su responsabilidad de debatir de manera constructiva, buscando verdaderas soluciones a las necesidades de la ciudadanía. El costo de la confrontación, sin una propuesta seria detrás, puede ser alto, no solo para los partidos en juego, sino para la comunidad en general. En este sentido, la votación del próximo martes no solo definirá cifras, sino que también delineará el rumbo político y económico de Rafaela para los próximos años.

Concejal Libertaria Milagros Zafra