La Premier League rompe una tradición centenaria

El Boxing Day, una de las tradiciones más arraigadas entre los aficionados al fútbol en Inglaterra, se verá alterado este año. Por primera vez en más de un siglo, la Premier League no celebrará su habitual jornada completa de partidos el 26 de diciembre.

En lugar de los tradicionales estadios llenos y la celebración de diez encuentros simultáneos, esta temporada solo se disputará un partido: Manchester United enfrentará a Newcastle United en Old Trafford. Los demás encuentros de la fecha 18 se jugarán entre el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre.

El cambio responde a una decisión de la Premier League y sus socios televisivos, motivada por el contrato actual que establece 33 fines de semana de liga por temporada. Con el 26 de diciembre cayendo en viernes, considerado parte del fin de semana, la liga trasladó la mayoría de los partidos a los días siguientes para cumplir con esta exigencia.

La modificación ha generado descontento entre aficionados, periodistas y figuras históricas del fútbol británico. Para muchos, el Boxing Day representa más que solo partidos; es una celebración que une a familias y comunidades en torno al deporte.

No obstante, la Premier League ha asegurado que esta será una situación excepcional y anticipa que la jornada completa del Boxing Day volverá a su formato tradicional en 2026, cuando el 26 de diciembre caiga en sábado.