Se conoció el ranking de los mejores entrenadores de 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) ha nombrado a Luis de la Fuente, actual entrenador de la Selección Española, como el mejor del mundo en 2025. En el ranking, Lionel Scaloni, técnico de Argentina, ocupó la tercera posición.

Scaloni había ganado este galardón en 2022 y 2023, pero este año se quedó detrás de De la Fuente y Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal.

De la Fuente recibió este reconocimiento por segundo año consecutivo, habiendo conquistado previamente el premio en 2024, tras llevar a España a ganar la Eurocopa en Alemania. A pesar de no obtener trofeos en 2025 —perdiendo la final de la Nations League ante Portugal en penales—, logró colocar a España como líder del ranking FIFA y establecer un récord de 31 partidos oficiales sin perder en el tiempo reglamentario.

El exentrenador del equipo nacional asumió en 2022, tras sustituir a Luis Enrique tras la eliminación de España en octavos de final del Mundial de Qatar. Durante su gestión, ha cosechado la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, en la que venció a Inglaterra en la final.

España se prepara para el Mundial 2026 y, antes de eso, enfrentará a Argentina, liderada por Lionel Messi, en la Finalissima el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar.