Susana Giménez furiosa con su nieta

La Navidad, tradicionalmente un tiempo de unión familiar, se transformó en un motivo de discordia en la familia de Susana Giménez. Lucía Celasco, la nieta de la reconocida conductora, optó por celebrar la festividad en Nueva York junto a su novio, Nicolás Figal, jugador del club Boca Juniors. Esta decisión desató el enojo de Giménez, que se sintió decepcionada por la ausencia de la joven.

Durante el programa "A la tarde" (América), el periodista Gustavo Descalzi reveló detalles sobre la cena familiar que se llevó a cabo en la residencia de Susana, conocida como La Mary. "Todos estaban presentes, excepto Lucía. Su ausencia molestó, especialmente porque la habían invitado", explicó Descalzi, añadiendo que la nieta prefiere pasar la Navidad en lugares nevados y disfrutar de la Quinta Avenida.

El periodista destacó el malestar en la familia, mencionando la distancia que ha surgido entre abuela y nieta debido al estilo de vida de Lucía. "Es un modo de vida más libre y alternativo", aseguró.

Descalzi también aclaró que la invitación a la cena no incluía a Figal, y que la idea de Susana era celebrar solo con los más cercanos. “Ella dijo que sería una reunión íntima”, comentó.

Por su parte, el panelista Santiago Sposato aportó más contexto sobre la relación de Celasco y Figal, insinuando que su romance comenzó antes de que él terminara su relación con Florencia Fernández, madre de su hija. “Parece que algunas fechas no coinciden. Susana intenta proteger a Lucía, y es posible que aún no vayan a oficializar la relación”, concluyó Descalzi.