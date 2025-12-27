Aseguran que Martín Migueles quiso engañar a Wanda Nara

Yanina Latorre reveló este viernes en el programa "Sálvese quien pueda" que Martín Migueles intentó engañar a Wanda Nara al contactarse con Claudia Ciardone. Latorre indicó que Migueles ha estado enviando mensajes a Ciardone durante el último mes, insistiendo en un encuentro.

“Él le envía mensajes a las 3:59 PM, mientras Wanda graba MasterChef, preguntándole si puede verse con él”, mencionó Latorre, quien leyó en voz alta los mensajes enviados por el empresario a la ex concursante de Gran Hermano.

En su respuesta, Ciardone le aconsejó a Migueles: “¿Estás loco, Martín? Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque digas que no eres conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues”.

Latorre también destacó que, a pesar del consejo de Ciardone, Migueles respondió enviándole su dirección. “Me gustó hablar contigo y que todo quede bien”, le dijo, insistiendo en tomar un café. Cabe recordar que estos mensajes se produjeron el mes pasado, cuando Migueles ya estaba en una relación con Nara.

