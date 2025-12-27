Claudia Ciardone, la modelo con la que Martín Migueles quería engañar a Wanda Nara, rompió el silencio

El controversial vínculo entre Martín Migueles y Wanda Nara suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de Claudia Ciardone, quien se ha pronunciado sobre la insistencia del empresario a través de un medio. En una entrevista con "Sálvese quien pueda", Ciardone reveló los mensajes que recibió de Migueles mientras él mantenía una relación con Nara.

Claudia Ciardone afirmó que el contacto con Migueles no fue casual, ya que este la estuvo contactando de manera reiterada durante el último mes. "Le pedí que no me metiera en problemas porque estoy bien en pareja", declaró. La modelo indicó que su intención era evitar un conflicto mediático no deseado.

Durante la entrevista, Ciardone explicó que, tras recibir disculpas de Migueles por medio de un conocido, aceptó dejarlas atrás, pero dejó claro que no tenía interés en retomar ningún vínculo. Sin embargo, la insistencia de él continuó: “Me invitó a tomar un café, y decidí no aceptar”, expresó al tiempo que le dio un consejo sobre sus acciones.

El tono de los mensajes, según la modelo, se volvió inapropiado cuando Migueles le proporcionó su dirección personal.

Ciardone también se refirió a su breve relación previa con el empresario, que se remonta a tres meses en el gimnasio de Nordelta, y recordó episodios que la llevaron a distanciarse: “A él le gusta crear conflictos con las mujeres”, comentó, recordando un momento incómodo vivido en el gimnasio.

Para finalizar, Claudia Ciardone dejó un mensaje para Wanda Nara: “No quiero que me involucre en problemas. Le aconsejo que esté atenta para evitar situaciones no deseadas”, concluyó.