La medicina argentina logra un hito con una cirugía cardíaca asistida por robot

El Hospital Universitario Fundación Favaloro realizó la primera cirugía de reparación de válvula mitral asistida por el robot Da Vinci XI, una de las tecnologías más avanzadas en cirugía mínimamente invasiva en todo el mundo.

Este hito médico marca un avance significativo en el tratamiento de la insuficiencia valvular mitral severa, permitiendo procedimientos complejos con mayor precisión, menor invasión quirúrgica y una recuperación más rápida para los pacientes. Las técnicas robóticas se traducen en incisiones más pequeñas, menos dolor en el postoperatorio, reducción del tiempo de internación y un regreso más ágil a las actividades cotidianas, en comparación con la cirugía cardíaca convencional.

El Dr. Mariano Camporrotondo, jefe de Cirugía Cardiovascular del hospital y líder del equipo, comentó: “Este hito refleja nuestra manera de entender la medicina: tecnología avanzada al servicio del humanismo médico”. Añadió que la innovación no se limita a incorporar equipamiento, sino a ofrecer alternativas menos invasivas con mejores resultados clínicos.

Es importante aclarar que, aunque se la denomina “cirugía robótica”, el robot es operado en tiempo real por el cirujano desde una consola. Sus instrumentos miniaturizados ofrecen una capacidad de articulación superior a la mano humana, permitiendo maniobras precisas en espacios anatómicos reducidos.

Este avance abre nuevas posibilidades terapéuticas para pacientes con patologías de la válvula mitral.