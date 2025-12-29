Malvinas y petróleo: respaldo diplomático de Israel, rechazo argentino y una disputa que vuelve a tensarse

Argentina rechazó el avance de un proyecto petrolero autorizado por el Reino Unido en el Atlántico Sur.

Israel reconoció públicamente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña.

La Cancillería sostuvo que la explotación unilateral viola resoluciones de la ONU sobre Malvinas.

El rechazo argentino alcanza a todas las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion.

Buenos Aires advirtió sobre efectos irreversibles por tratarse de recursos no renovables.

El Gobierno anticipó que profundizará acciones diplomáticas y legales para defender sus derechos soberanos.

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó en los últimos días un nuevo capítulo con derivaciones diplomáticas, energéticas y geopolíticas. El Gobierno argentino rechazó de manera enfática el avance de un proyecto petrolero autorizado por el Reino Unido en aguas del Atlántico Sur, mientras destacó como un gesto relevante el reconocimiento público del canciller israelí, Gideon Sa’ar, de que existe una controversia de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña.

El episodio se disparó tras el anuncio de la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, por parte de una empresa británica en asociación con una filial israelí. La iniciativa generó un inmediato rechazo de la Cancillería argentina, que consideró la autorización como un nuevo acto unilateral incompatible con el derecho internacional y con las resoluciones de Naciones Unidas que rigen la cuestión Malvinas.

En ese contexto, el canciller argentino Pablo Quirno valoró públicamente la postura expresada por su par israelí. A través de un mensaje en la red social X, agradeció que el gobierno de Israel haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y que no haya intervenido en respaldo de la empresa involucrada. El gesto fue leído en Buenos Aires como un respaldo diplomático implícito a la posición histórica argentina.

Sa’ar, por su parte, buscó marcar distancia institucional del proyecto. Aclaró que se trata de una decisión de una empresa privada, sin participación del Estado israelí, y lamentó el malestar generado en la Argentina. Al mismo tiempo, expresó el deseo de que la controversia entre Buenos Aires y Londres se resuelva por la vía del diálogo y de medios pacíficos, una formulación alineada con los postulados de Naciones Unidas.

Más allá del intercambio diplomático, el Gobierno argentino apuntó con dureza contra el Reino Unido. En un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos naturales, renovables o no renovables, en áreas sujetas a disputa de soberanía contradice la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y otras normas concordantes. Dichos instrumentos instan a ambos países a reanudar negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto.

El texto oficial también recordó la vigencia de la Resolución 31/49, que exhorta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación en los territorios en disputa mientras el proceso de negociación esté pendiente. Según la posición argentina, la autorización británica para avanzar con el proyecto Sea Lion viola de manera directa ese principio.

El rechazo no se limita a la perforación o explotación en sí misma. La Cancillería extendió su objeción a todo el entramado que rodea la iniciativa: desde la adopción de normativas locales por parte de las autoridades isleñas hasta las concesiones otorgadas en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios y cualquier otra medida asociada a la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

En particular, el Gobierno cuestionó los anuncios de las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited, al considerar que constituyen actos unilaterales con efectos potencialmente irreversibles. El señalamiento no es menor: se trata de recursos naturales no renovables, cuya extracción podría consolidar de hecho una situación que la Argentina considera ilegítima.

Frente a este escenario, la Casa Rosada anticipó que profundizará su plan de acción en defensa de los derechos soberanos. Según el comunicado, se adoptarán todas las medidas adicionales que se consideren necesarias, en el marco del derecho internacional, para impedir el avance de actividades que el país juzga ilegales en la plataforma continental próxima a las Islas Malvinas.

Así, el episodio vuelve a poner en primer plano una disputa histórica que atraviesa gobiernos y coyunturas, y que combina reclamos diplomáticos, intereses energéticos y posicionamientos internacionales. El reconocimiento israelí de la controversia fue celebrado como un respaldo político, pero la tensión de fondo con el Reino Unido permanece intacta y amenaza con escalar a medida que avancen los proyectos de explotación en el Atlántico Sur.