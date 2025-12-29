Fin de año con dólar calmo: estabilidad oficial y menor presión de los ahorristas

El dólar oficial abrirá en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios.

Las cotizaciones se mantendrán dentro de las bandas fijadas por el BCRA.

El dólar tarjeta sigue siendo el más alto del mercado formal.

Los dólares financieros muestran estabilidad y baja volatilidad.

La compra de dólares por parte de ahorristas cayó fuerte en noviembre.

El déficit comercial fue compensado parcialmente por un superávit financiero.

El mercado cambiario argentino retomará este lunes su operatoria habitual en una semana decisiva para el cierre del año. Con ahorristas e inversores atentos a los últimos movimientos de 2025, la jornada se presenta como un termómetro clave para evaluar si la relativa calma cambiaria lograda en las últimas semanas logra sostenerse hasta el final del calendario.

Diciembre suele ser un mes de elevada demanda de divisas, motorizada por el turismo, los consumos en el exterior y el cierre de balances de empresas. Sin embargo, a diferencia de otros fines de año marcados por sobresaltos, el dólar oficial continúa moviéndose dentro del esquema de bandas cambiarias definido por el Banco Central (BCRA), mientras que los tipos de cambio financieros muestran variaciones acotadas.

En la apertura de este lunes, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, sin cambios respecto de las últimas ruedas. La cotización consolidará así cinco jornadas consecutivas de estabilidad y se mantendrá alrededor de un 5% por debajo del techo de la banda de flotación, una señal que en el mercado es leída como un margen de maniobra aún holgado para la autoridad monetaria. Estos valores funcionan como referencia para el sistema financiero, aunque no contemplan los impuestos asociados al consumo o al ahorro en moneda extranjera.

Dentro del mercado formal, el dólar tarjeta o turista continúa siendo el más caro. Aplicado a gastos con tarjeta en el exterior y a servicios digitales, se mantiene en $1.917,50 para la venta, reflejando la carga impositiva que sigue desalentando este tipo de consumos y empujando a muchos usuarios a buscar alternativas financieras.

En el segmento de los dólares financieros, la tónica también es de estabilidad. El dólar MEP opera en torno a $1.482,70 para la compra y $1.493 para la venta, consolidándose como una de las principales herramientas de dolarización legal para pequeños y medianos ahorristas. El Contado con Liquidación (CCL), en tanto, se ubica cerca de los $1.525, un valor seguido de cerca por empresas que necesitan girar divisas al exterior. En paralelo, el dólar cripto, que opera las 24 horas, muestra un leve diferencial propio de su operatoria, con precios algo superiores a los del CCL.

Más allá de las cotizaciones, uno de los datos más relevantes del cierre de 2025 es la fuerte desaceleración en la compra de dólares por parte de personas humanas. Tras dos meses de elevada tensión cambiaria asociada al proceso electoral, noviembre marcó un punto de inflexión. Según el Balance Cambiario del BCRA, la dolarización minorista cayó de manera significativa tanto en montos como en cantidad de participantes.

Durante noviembre, las compras de billetes alcanzaron los u$s1.597 millones, mientras que las ventas sumaron u$s509 millones. En total, operaron 1,1 millones de compradores y 692.000 vendedores, cifras sensiblemente menores a las registradas en octubre. El contraste es marcado: en ese mes, las compras brutas habían llegado a u$s4.669 millones, impulsadas por una demanda extraordinaria de cobertura. En términos mensuales, la caída fue cercana al 66%.

También se redujo de forma notable el ticket promedio. Mientras en octubre rondaba los u$s2.900 por persona, en noviembre descendió a unos u$s1.450. El dato sugiere no solo una menor cantidad de ahorristas demandando dólares, sino también operaciones de menor volumen, en línea con un escenario de mayor previsibilidad.

En el frente externo, el balance cambiario de noviembre mostró un déficit comercial, explicado por la recuperación de la actividad económica y el consiguiente aumento de las importaciones. No obstante, ese resultado fue parcialmente compensado por un superávit en la cuenta financiera, impulsado por emisiones de Obligaciones Negociables y colocaciones de bonos.

Según explicó el economista Federico Glustein, el déficit de la cuenta corriente se redujo de casi u$s2.600 millones en octubre a u$s1.163 millones en noviembre, aunque todavía se mantiene por encima del nivel interanual. “La demanda de dólares bajó drásticamente, favorecida por el resultado electoral y una mayor estabilización del mercado”, sostuvo.

Con este telón de fondo, el mercado cambiario encara los últimos días del año con una calma inusual para diciembre. La gran incógnita es si esta estabilidad logrará extenderse más allá del cierre del calendario o si se trata apenas de una tregua en un escenario que sigue condicionado por variables macroeconómicas de fondo.