La interna del peronismo, entre la disputa de poder, el desorden institucional y la calle

La disputa ya no se limita al debate interno y se expresa en varios frentes.

El conflicto institucional en la Legislatura expone la pelea por el poder.

Cristina Kirchner conserva influencia, pero su liderazgo es cada vez más discutido.

Axel Kicillof busca consolidarse como referencia, con resistencias internas.

La interna comenzó a trasladarse a la calle con protestas y conflictos locales.

El peronismo atraviesa una transición sin una conducción plenamente ordenadora.

La interna del peronismo dejó de ser una discusión soterrada para convertirse en un conflicto abierto que atraviesa todos los planos de la política. Ya no se limita a debates internos o a cruces discursivos: se expresa en la Legislatura, se proyecta sobre los territorios y comienza a hacerse visible en la calle. En el fondo, lo que está en juego es una transición de liderazgo aún inconclusa, marcada por el peso de una conducción histórica que se pone en duda, la de Cristina Fernández de Kirchner, y la dificultad de consolidar una nueva referencia capaz de ordenar al conjunto, con Axel Kicillof como figura central pero todavía discutida.

El escenario institucional se transformó en uno de los principales campos de batalla. La votación del endeudamiento a principios de diciembre fue apenas un anticipo de un conflicto que continúa con el reclamo de un sector del kirchnerismo para que el Senado sesione antes de fin de año. El objetivo es definir autoridades de la Cámara alta y avanzar con proyectos del Ejecutivo que están a punto de perder estado parlamentario. Sin embargo, la decisión de postergar esa discusión hasta febrero, consensuada entre la vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador, profundizó las tensiones internas.

Desde el entorno de Kicillof deslizan una comparación incómoda: mientras otros líderes políticos lograron ordenar sin mayores resistencias sus estructuras y líneas sucesorias, al gobernador bonaerense se le discute la potestad de definir los principales nombres del esquema legislativo. Detrás de esa discusión formal se esconde una pelea más profunda por el control político de una etapa de transición, en la que la influencia de Cristina Kirchner sigue siendo decisiva, pero ya no alcanza para disciplinar al conjunto.

La presión se materializó en una carta firmada por senadores alineados con la ex presidenta, que reclamaron una sesión urgente para tratar proyectos vinculados a la salud y definir cargos clave. Entre ellos aparecen nombres de peso que también forman parte de la disputa interna. El foco principal no está solo en la jefatura del bloque, sino en la vicepresidencia primera del Senado, un cargo estratégico por integrar la línea sucesoria del Ejecutivo provincial.

El armado que responde a Kicillof impulsa a dirigentes cercanos a su mesa política, mientras que el kirchnerismo busca retener ese espacio con figuras propias. A la vez, el Frente Renovador juega su propio partido, acompañando algunas candidaturas pero dejando abierta la posibilidad de proponer alternativas. El desenlace de esa negociación será una señal clara sobre quién logra imponer condiciones en esta etapa.

La novedad es que el conflicto dejó de ser exclusivamente institucional y comenzó a trasladarse al territorio. En Quilmes, el enfrentamiento entre la intendenta Mayra Mendoza y Juan Grabois expuso que la interna ya atraviesa al propio universo kirchnerista. Lo que empezó como una discusión por una ordenanza municipal terminó derivando en protestas, episodios de tensión con las fuerzas de seguridad y la renuncia de un jefe de bloque en el Concejo Deliberante, identificado con organizaciones sociales.

La escena se replicó en Lanús, con protestas frente al municipio impulsadas por cooperativistas y movimientos sociales. En ese marco, el Movimiento Evita quedó en el centro de la escena, en un contexto en el que el espacio observa a Kicillof como una posible figura de recambio. En sectores cercanos a Cristina Kirchner miran con recelo estos movimientos y se preguntan si la conflictividad social también forma parte de la disputa por el liderazgo.

Desde el entorno del gobernador rechazan esa interpretación y niegan cualquier intento de fogonear la protesta social como herramienta interna. Sin embargo, la coincidencia temporal entre los conflictos legislativos y las expresiones callejeras alimenta las suspicacias. La ausencia de una conducción clara y consensuada abre espacios para que las diferencias se expresen sin filtros.

Así, el peronismo atraviesa una etapa de reconfiguración marcada por el desorden, la superposición de liderazgos y la dificultad de procesar una transición política. La disputa no es solo por cargos o lugares en la estructura: es por el sentido de la conducción futura y por quién tendrá la capacidad de ordenar un espacio que, por primera vez en años, exhibe sus tensiones de manera tan explícita.