Rosenkrantz defendió la imparcialidad judicial y marcó límites frente a lecturas políticas sobre la Corte

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, salió este domingo a fijar una posición pública sobre el rol institucional del máximo tribunal y las obligaciones éticas que rigen la función judicial. A través de un comunicado, el magistrado rechazó de plano cualquier interpretación que asocie su tarea —y la de la Corte— con la persecución de objetivos políticos, agendas temáticas predefinidas o decisiones orientadas por el impacto mediático.

La aclaración fue difundida como respuesta a un artículo periodístico que atribuyó a la Corte intenciones de intervenir políticamente en causas sensibles, en particular vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rosenkrantz calificó como “equivocada” la premisa de concebir su labor con “la mira puesta en los casos de corrupción” y sostuvo que esa idea “no representa en modo alguno la manera en que concibo mi labor jurisdiccional”.

En el centro de su argumentación, el juez colocó el principio de imparcialidad como la piedra angular del sistema judicial. Advirtió que actuar con preferencias, animosidades o intereses ajenos al derecho destruiría la esencia misma de la función judicial. “El deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura, impide que me conduzca en los términos consignados”, señaló, en alusión directa a los cuestionamientos planteados en la publicación que motivó su respuesta.

Rosenkrantz también se refirió a la expectativa social y política en torno a causas de alto impacto, como la denominada causa “Cuadernos”. En ese sentido, remarcó que no es tarea de los jueces de la Corte impulsar procesos por iniciativa propia ni acelerar expedientes por razones externas al marco legal. Según explicó, la función del tribunal no es satisfacer demandas coyunturales ni responder a presiones políticas, sino garantizar el respeto estricto de la ley y de los procedimientos establecidos.

Otro eje central del comunicado estuvo vinculado a los tiempos procesales. El magistrado aclaró que la Corte Suprema no tiene facultades discrecionales para “encaminar” juicios contra dirigentes políticos ni para decidir arbitrariamente cuándo avanzan determinadas causas. En el estado actual de los expedientes, precisó, su evolución depende exclusivamente de las decisiones de los jueces de grado y de los tribunales superiores que ejercen superintendencia sobre ellos. De ese modo, buscó desactivar la idea de una intervención directa del máximo tribunal en procesos judiciales en curso.

Las declaraciones surgieron luego de que se atribuyera a la Corte una supuesta estrategia para intervenir políticamente durante 2026, incluso con referencias a eventuales medidas patrimoniales contra la exmandataria. Rosenkrantz se despegó de esas afirmaciones y aseguró desconocer el origen de esa información. Sin embargo, reconoció como válida una única preocupación mencionada en aquel texto: la existencia de vacantes en el tribunal. “Excepto por el hecho de que efectivamente me preocupan las vacantes existentes, no suscribo ninguna de las otras afirmaciones”, puntualizó.

El pronunciamiento del juez se produce en un contexto de fuerte actividad del máximo tribunal. Según estadísticas oficiales, durante 2025 la Corte dictó cerca de 15.700 sentencias y resolvió aproximadamente 28.900 expedientes, cifras récord que reflejan un aumento sostenido en la carga de trabajo. Para dimensionar ese crecimiento, basta observar la evolución reciente: en 2022 se emitieron poco más de 8.000 fallos; en 2023, alrededor de 10.000; y en 2024, unos 12.500.

El ritmo actual implica un promedio de unas 600 resoluciones semanales firmadas en cada acuerdo de ministros, un nivel de productividad inédito en términos históricos. Desde la Corte atribuyen este desempeño a una reorganización interna que incluyó la revisión de procedimientos, una mayor participación de secretarías y equipos técnicos, y una apuesta decidida a la modernización tecnológica. El fortalecimiento del expediente digital, la implementación de subastas electrónicas y el lanzamiento del portal de datos abiertos “Justicia.Ar”, que ya supera los 200.000 usuarios, forman parte de ese proceso.

Todo este escenario se desarrolla con una integración reducida del tribunal. Tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte quedó conformada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, pese a que la normativa vigente establece una composición de cinco miembros. En ese marco, el comunicado del juez no solo buscó despejar cuestionamientos políticos, sino también reafirmar el delicado equilibrio institucional en el que hoy funciona el máximo órgano judicial del país.