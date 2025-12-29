El corrimiento de poder en el Senado y el progresivo aislamiento de Victoria Villarruel

La Casa Rosada profundizó el aislamiento político de Victoria Villarruel dentro del oficialismo.

La aprobación del Presupuesto 2026 evidenció la exclusión de la Vicepresidenta de las decisiones clave.

Patricia Bullrich se consolidó como el nuevo eje de poder en el Senado.

El despacho de Bullrich funcionó como centro de control del oficialismo durante la sesión.

Persisten internas en el Gobierno por la autoría del acuerdo que salvó el artículo 30 del Presupuesto.

El triunfo legislativo no logró disipar las tensiones dentro de La Libertad Avanza.

La relación entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel atraviesa su momento más delicado desde el inicio del gobierno. En el corazón del oficialismo ya no se la considera parte activa del esquema de poder y la estrategia parece clara: aislarla políticamente y reducir su margen de incidencia institucional. La exclusión de Villarruel de reuniones clave del Ejecutivo, así como su ausencia en el reciente asado que congregó a toda la cúpula gubernamental, no fueron hechos casuales sino señales concretas de un proceso en marcha.

Ese desplazamiento se volvió evidente durante la sesión en la que el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026. Allí, la Vicepresidenta quedó completamente al margen de las discusiones políticas y del armado parlamentario, limitándose a un rol estrictamente formal. Para La Libertad Avanza, Villarruel ya no integra el núcleo decisorio del oficialismo, y esa definición se expresa tanto en gestos simbólicos como en decisiones operativas.

En paralelo, la irrupción de Patricia Bullrich en el Senado modificó el eje de poder en la Cámara Alta. La elección de su despacho en el primer piso —el único que comparte nivel con la Presidencia del Senado— no fue inocente. Desde allí se observa de manera directa la actividad del despacho de Villarruel, en una disposición espacial que terminó por reflejar el nuevo orden político interno. Durante la sesión del viernes, ese espacio se consolidó como el verdadero centro de comando del oficialismo.

Funcionarios clave del Ejecutivo circularon de manera permanente por la oficina de Bullrich. Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei, fue el primero en arribar. Pasó reiteradamente por la puerta del despacho de Villarruel, pero nunca ingresó. Su recorrido se limitó a los palcos, la oficina de Bullrich y el despacho de su primo, Martín Menem. Más tarde se sumaron Diego Santilli y Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quienes también eligieron como punto de referencia el despacho de la ex ministra. A cincuenta metros de la Presidencia del Senado, ese lugar se convirtió en el búnker político del oficialismo.

En ese esquema aparece la figura de Ezequiel Atauche, hasta hace poco presidente del bloque libertario, quien hoy intenta sostener su posición alineándose con Bullrich. En su entorno lo ven como un dirigente en disputa: desde el bullrichismo aseguran que responde a Villarruel, mientras que en el círculo de la Vicepresidenta lo consideran un hombre de la ministra. Su tránsito constante entre ambos despachos reflejó esa ambigüedad.

“Hoy el poder se corrió 50 metros”, sintetizó un operador libertario del Senado. Según esa mirada, Bullrich es quien marca el ritmo de la sesión, ordena cierres de debate y define el momento de votar, mientras que Villarruel no solo es desplazada políticamente sino también desfinanciada en términos de gestión. No fue la Vicepresidenta quien reclamó recursos para el Senado, sino José Mayans, jefe del bloque peronista, en una postal elocuente del nuevo reparto de roles.

Esa percepción quedó reforzada cuando Atauche elogió públicamente el trabajo de Santilli, Bullrich y Martín Menem. Consultado sobre Villarruel, se limitó a señalar que “cumplió su rol institucional”, una definición mínima que expuso su pérdida de centralidad.

Mientras tanto, la Casa Rosada también procesa su propia interna. Tras la caída del Capítulo XI en Diputados, nadie asumió responsabilidades y las distintas tribus libertarias se señalaron mutuamente. Algo similar ocurrió tras el éxito en el Senado. El sector alineado con Karina Milei buscó capitalizar el triunfo mostrando presencia territorial en el Congreso, mientras desde Balcarce 50 se dejó trascender que fue Santiago Caputo quien intervino para salvar el artículo 30 del Presupuesto.

Ese artículo, resistido por un bloque transversal de radicales y fuerzas provinciales por su impacto en educación y ciencia, estuvo a punto de caer. La versión que circuló en los pasillos del Senado indica que Caputo habría negociado con el bloque Convicción Federal para asegurar los votos necesarios. Sin embargo, otros adjudican esa negociación a Patricia Bullrich.

“Lo salvó Caputo” y “lo negoció Patricia” conviven como relatos paralelos dentro del oficialismo. La interna no se apagó pese al triunfo legislativo, que le garantiza al Gobierno al menos un inicio de año con cierta calma parlamentaria. En ese tablero, la figura de Villarruel aparece cada vez más relegada, atrapada entre el silencio institucional y un poder que decidió avanzar sin ella.