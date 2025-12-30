Vacaciones bajo la lupa: cuánto cuesta veranear en la Argentina y por qué el exterior empieza a competir

Vacacionar en la Argentina cuesta en promedio $3,88 millones para una familia tipo, mientras que hacerlo en el exterior supera los $10,3 millones.

El turismo interno equivale a 2,38 salarios medios y el internacional a 6,10 salarios.

Cariló es el destino nacional más caro y Villa Gesell el más accesible.

Viajar a Santiago de Chile resulta más barato que veranear en muchos destinos argentinos.

El aumento del salario medido en dólares volvió relativamente más accesible el turismo internacional.

El informe advierte que esta ventaja puede revertirse ante cambios cambiarios o inflacionarios.

El inicio de la temporada de verano vuelve a poner en primer plano una pregunta recurrente para millones de familias argentinas: ¿alcanza el ingreso para tomarse vacaciones? Un informe del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) ofrece una radiografía precisa sobre el costo de viajar en enero y deja al descubierto un dato tan llamativo como incómodo: en algunos casos, vacacionar en el exterior resulta más accesible que hacerlo dentro del país.

Según el relevamiento, una familia tipo —dos adultos y dos niños— necesita en promedio $3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales durante la segunda quincena de enero. En cambio, para realizar un viaje al exterior, el desembolso promedio asciende a $10.334.454. Traducido al salario medio, esto equivale a 2,38 salarios para el turismo interno y 6,10 salarios para el internacional.

Más allá de la magnitud de las cifras, el informe destaca un elemento clave: la relación entre el costo del viaje y el salario se mantuvo prácticamente estable entre enero de 2025 y enero de 2026. Este dato sugiere que, pese a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en años anteriores, la capacidad relativa de las familias para financiar vacaciones no se deterioró en el último año, lo que consolida al turismo como un consumo resiliente.

Dentro del mapa de destinos nacionales, la Costa Atlántica vuelve a mostrar fuertes contrastes. Cariló se posiciona como el destino más caro del país, con un presupuesto estimado de $10.665.172, lo que representa 6,55 salarios medios. Le siguen Pinamar, con $8.026.847, y Bariloche, con $5.541.566. En el otro extremo, Villa Gesell aparece como la opción más accesible, con un costo de $2.188.670, seguida por Necochea, San Clemente del Tuyú, Rosario y Mar del Plata.

La brecha es significativa: vacacionar en Cariló implica un gasto cinco veces mayor que hacerlo en Villa Gesell. Esta disparidad interna explica por qué, para muchos hogares, la elección del destino se volvió un factor decisivo para definir si las vacaciones son posibles o directamente inviables.

El informe también analiza el turismo internacional y allí surge uno de los datos más disruptivos. Viajar fuera del país es, en promedio, 2,7 veces más caro que hacerlo dentro de la Argentina. Sin embargo, destinos como Santiago de Chile, con un costo estimado de $3.277.739 (2,01 salarios), resultan más económicos que buena parte de los destinos nacionales. Incluso Río de Janeiro, con un presupuesto de $5.995.297, se ubica por debajo de opciones locales de alta gama.

Las comparaciones son elocuentes: el costo de vacacionar en Cariló es similar al de viajar a Miami, y el esfuerzo económico necesario para ir a Santiago de Chile es menor que el requerido para costear 13 de los 25 destinos nacionales analizados. Este fenómeno se explica, en parte, por el aumento de casi el 50% del poder adquisitivo del salario argentino medido en dólares al tipo de cambio oficial, lo que volvió relativamente más accesibles los viajes al exterior.

No obstante, el propio estudio advierte que esta ventaja es frágil. Eventuales correcciones cambiarias o una aceleración inflacionaria podrían revertir rápidamente este escenario, encareciendo nuevamente el turismo internacional.

Además de transporte y alojamiento, el informe suma gastos habituales que inciden en el presupuesto final. El alquiler diario de una carpa en la Costa Atlántica promedia $55.448, aunque puede escalar hasta $118.800 en Chapadmalal. Una salida al teatro en Mar del Plata ronda los $132.000 por función, mientras que una cena para cuatro personas cuesta, en promedio, $89.831, con Cariló encabezando el ranking de precios.

Así, el verano argentino vuelve a mostrar una postal conocida: destinos tradicionales cada vez más caros, alternativas regionales que ganan terreno y un exterior que, por momentos, deja de ser un lujo para transformarse en una opción competitiva.