La AFA bajo la lupa: sospechas por el manejo de fondos millonarios en el exterior

Una investigación reveló movimientos sospechosos de fondos internacionales de la AFA por más de 260 millones de dólares.

Al menos 42 millones habrían sido desviados a sociedades en Florida sin actividad declarada.

Otros 109,9 millones fueron canalizados vía Uruguay y un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

La operatoria tiene como eje a TourProdEnter LLC, agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino no figuran en cuentas, pero aparecen gastos vinculados a actividades oficiales.

La revelación coincide con imputaciones judiciales por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios.

El escándalo por el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un capítulo de alto impacto que vuelve a colocar a su conducción en el centro de la escena judicial y política. Una investigación periodística reveló movimientos financieros sospechosos vinculados a la recaudación internacional de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con desvíos de dinero hacia sociedades radicadas en el exterior sin actividad aparente y operaciones a través de paraísos fiscales.

Según la documentación relevada, en los últimos cuatro años la empresa estadounidense que concentra la recaudación internacional de la AFA acumuló más de 260 millones de dólares en bancos de Estados Unidos. Esos ingresos provienen de auspicios publicitarios, partidos amistosos de la Selección y derechos de transmisión en el exterior. Sin embargo, solo una parte de esos fondos habría sido efectivamente transferida para financiar las actividades oficiales de la asociación.

El dato más sensible surge de la detección de al menos 42 millones de dólares que terminaron en sociedades registradas en el estado de Florida, sin empleados, sin estructura operativa y sin actividad económica declarada. A ese monto se suma otro movimiento relevante: unos 109,9 millones de dólares enviados a un agente de valores en Uruguay, que habría canalizado los fondos a través de un vehículo financiero constituido en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción conocida por su opacidad fiscal.

La investigación también señala que parte del dinero recaudado fue utilizado para la adquisición de bienes y servicios de lujo en distintos países, lo que refuerza las sospechas sobre el destino final de los fondos. Si bien no se detallan todos los gastos, los registros analizados muestran consumos incompatibles con una operatoria estrictamente vinculada a la actividad deportiva.

En el centro de esta trama aparece TourProdEnter LLC, una firma creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior. La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, un hombre con vínculos personales y políticos con Claudio Tapia. Faroni es amigo del presidente de la AFA y tuvo participación en la gestión pública durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando integró el directorio de Aerolíneas Argentinas y ocupó una banca como diputado bonaerense por el espacio que lidera Sergio Massa.

Aunque ni Tapia ni el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, figuran mencionados de manera directa en los registros bancarios analizados, la investigación remarca que varios de los gastos detectados coinciden temporalmente con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina, en las que participó el propio presidente de la entidad. Además, en la documentación aparecen como receptoras de fondos la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial del fútbol argentino.

La revelación de estas maniobras financieras se conoció apenas dos días después de que Tapia y Toviggino quedaran formalmente imputados en la Justicia. El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial los imputó junto a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la AFA y de los principales clubes del país. La investigación quedó a cargo del juez Diego Amarante.

En ese expediente, la Dirección General Impositiva reclama a las máximas autoridades de la AFA el pago de aportes previsionales y tributos por más de 19 mil millones de pesos correspondientes a los últimos dos años. Se trata de la primera de tres causas abiertas recientemente, entre las que también figuran las vinculadas a la financiera Sur Finanzas y a una mansión ubicada en Pilar.

El avance simultáneo de estas investigaciones judiciales y la difusión de documentación sobre el manejo de fondos en el exterior configuran un escenario complejo para la conducción de la AFA. Mientras la Selección y los torneos locales siguen su curso, el frente judicial amenaza con convertirse en el mayor desafío institucional para la dirigencia del fútbol argentino en los últimos años.