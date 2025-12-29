Pullaro se convirtió en el principal crítico de Milei

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su desacuerdo con la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial, durante un acto en el que presentó 190 nuevos móviles para la policía de Rosario. Según Pullaro, la inversión federal para todo el país, de aproximadamente $360 mil millones, es inferior a lo que la provincia destina a sus propias rutas, lo que podría agravar el deterioro de la red nacional.

"Hubiéramos querido un mayor presupuesto para infraestructura vial; con lo que se destina a nivel nacional, las rutas seguirán deteriorándose”, afirmó el mandatario. Además, reiteró la postura de su bloque legislativo en contra de recortes en educación y discapacidad.

En el contexto de la discusión sobre el Presupuesto 2026, Pullaro insistió en la necesidad de que se reconozcan las deudas que la Nación mantiene con las provincias, en particular referente a la caja de jubilación y el pacto fiscal.

Nueva etapa en comercio internacional

Pullaro también destacó las relaciones internacionales de Santa Fe, al anunciar el primer embarque de trigo argentino hacia China desde el puerto de Timbúes. La carga de 65,000 toneladas, despachada por Cofco International, marca un avance significativo en las exportaciones del sector agroindustrial argentino.

En el evento, que contó con la presencia del embajador chino, Wang Wei, Pullaro subrayó la importancia de este envío para consolidar a Santa Fe como un punto clave en el comercio internacional. "Le abrimos los brazos a invertir en Santa Fe", afirmó, remarcando las posibilidades comerciales que esta apertura brinda.

La exportación a China fue posible tras un proceso de negociaciones técnicas y habilitaciones que involucraron diversas agencias del gobierno y culminó con la inclusión de empresas argentinas en el registro sanitario chino. Este avance es considerado un paso importante en las relaciones bilaterales, que ya incluyen otros productos agroindustriales como soja, aceite y carne. Desde el gobierno de Santa Fe, se enfatiza que esta operación fortalece la funcionalidad del sistema portuario en el comercio exterior del país.