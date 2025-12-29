Declaran ante la Justicia los presuntos testaferros de Toviggino en la causa por la compra de la mansión de Pilar

Ana Lucía Conte, una jubilada, y su hijo Luciano Pantano, monotributista, se presentarán mediante videoconferencia para declarar en la causa que investiga la lujosa propiedad ubicada en Pilar, presuntamente vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

Las declaraciones, fijadas para las 11:00, se enmarcan en la indagación del juez Marcelo Aguinsky, quien busca esclarecer la verdadera titularidad de la mansión. Aguinsky ha decidido escuchar a Conte y Pantano antes de formular una acusación formal, considerándolos parte clave en el proceso.

El caso se centra en la compra de la mansion, valorada en 1,8 millones de dólares, a través de la firma Malte SRL, vinculada a Mauro Javier Paz, exdirector de Fútbol Femenino de la AFA. Conte y Pantano adquirieron la propiedad mediante Real Central, una empresa objeto de investigaciones judiciales.

Documentos revelan que originalmente, Luciano Pantano figuraba como "propietario/residente" de la mansión desde diciembre de 2021, pero este estatus cambió en enero de 2023, cuando el inmueble pasó a nombre de Diego Fabián Pantano. Este cambio de titularidad es sospechoso para los investigadores, que consideran que podría ser parte de una estrategia para ocultar la verdadera propiedad.

Adicionalmente, se ha encontrado que la hija de Toviggino también está registrada como propietaria o residente en la misma vivienda, lo que refuerza la conexión entre los Pantano y Toviggino, aumentando las sospechas sobre posibles maniobras encubiertas.