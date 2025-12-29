El provocador mensaje de Evangelina Anderson a Ian Lucas

En días recientes, la inesperada separación en Instagram entre Ian Lucas y Evangelina Anderson generó especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, el vínculo parece haberse restablecido, ya que la modelo hizo una aparición destacada en un posteo del cantante.

Ian Lucas compartió una sesión de fotos cautivadora, acompañada de la frase: “Y si no es contigo, no quiero a más nadie”. Este mensaje atrajo la atención de Anderson, quien no dudó en comentar de forma juguetona: “Mirá mi shippeo... 🔥”, sugiriendo un posible interés romántico.

El intercambio no pasó desapercibido para los seguidores de ambos, quienes reaccionaron con entusiasmo. Comentarios como “Qué lindo serían que estén juntos”, “Esos cuerpos ya se conocen” y “¿Cuándo van a blanquear?” reflejan el interés del público en esta posible relación. Ian, por su parte, respondió a Evangelina con un simple “Hola hermosa”, lo que avivó aún más las especulaciones.