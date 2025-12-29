El Municipio recuerda medidas preventivas para evitar el dengue

El Gobierno municipal de Rafaela le recuerda a la ciudadanía la importancia de aplicar medidas simples, pero efectivas, para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

La principal estrategia es el descacharrado, que consiste en eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos y recipientes. Estos elementos favorecen que el mosquito se resguarde y se reproduzca.

Asimismo, se recomienda mantener patios, terrazas y terrenos baldíos limpios y desmalezados; tapar los tanques de agua; destapar los desagües y colocar boca abajo los recipientes que puedan juntar agua. Las piletas de natación deben mantenerse limpias y con cloro durante todo el año. En caso de no utilizarse, deben vaciarse.

También es importante cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y floreros.

La Municipalidad recuerda que, los domingos correspondientes a cada sector, los vecinos pueden sacar los residuos de patios y jardines, acompañando los operativos de descacharrización que se realizan en los distintos barrios.

Para prevenir las picaduras, se aconseja utilizar mosquiteros en puertas y ventanas, aplicar repelente corporal cada tres horas y usar ropa clara que cubra brazos y piernas. También pueden emplearse repelentes ambientales, como tabletas o espirales.

Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, cansancio o erupciones en la piel, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

La prevención comienza en casa y requiere del compromiso de toda la comunidad para evitar brotes y proteger la salud de la población.