Cansados de tanta inseguridad, fueron a la Casa de Germán Bottero a manifestarse

Vecinos de Alberdi y Sarmiento reclaman mayor seguridad en movilización

Este lunes por la noche, alrededor de 60 a 70 vecinos de los barrios Alberdi y Sarmiento se congregaron en la intersección de General Paz y avenida Brasil para exigir mayor seguridad ante el aumento de delitos en la zona. La manifestación, que comenzó a las 20 horas, incluyó el corte de la intersección y la expresión de malestar por parte de los asistentes.

Los vecinos pidieron una mayor presencia estatal, incluyendo de la Policía y de las autoridades políticas, y criticaron la ausencia de funcionarios de alto rango en la protesta. El único representante oficial presente fue Cristian Molina, del área de Enlace Vecinal, lo que generó frustración entre los manifestantes. "Siempre mandan a la misma persona, necesitamos a quienes toman decisiones", señalaron.



Durante la protesta, varios vecinos compartieron sus experiencias sobre robos en viviendas, comercios e instituciones locales, destacando hechos recurrentes en la Escuela Sarmiento y en locales gastronómicos. “Sabemos quiénes son, tenemos nombres y direcciones, pero no pasa nada”, afirmó una vecina, que lamentó el regreso rápido de los delincuentes a las calles tras ser detenidos.

Los manifestantes también denunciaron la inoperancia de las cámaras de seguridad y la sensación de impunidad. "Los ves pasar, la policía pasa y se te ríen", expresó una asistente, visiblemente agobiada.

La movilización se trasladó posteriormente a la vivienda de Germán Bottero, secretario de Gobierno del municipio, quien no se encontraba en casa. Su familia dialogó con los manifestantes, y Bottero llegó más tarde para conversar con algunos vecinos, quienes destacaron el comportamiento respetuoso de su familia durante la situación, a pesar de no tener responsabilidades en el Estado.