Otra fuga de juveniles en River sin compensación económica

River Plate enfrenta un nuevo desafío en su estructura formativa, ya que Luca Scarlato, uno de sus talentos más destacados de las Divisiones Inferiores, dejará el club en condición de libre. A pesar de ser un jugador clave de la Séptima División, no logró cerrar un acuerdo con la dirigencia y se marchará sin haber firmado un contrato profesional.

Scarlato, categoría 2009, ha rechazado múltiples propuestas de River a través de su representante, Martín Guastadisegno. Según fuentes del club, la decisión de dejar el equipo ya estaba tomada por el representante, quien anticipa que su futuro estará en Italia. Aunque había sido vinculado con el Inter, en River se considera que el Parma será su próximo destino. Esto significaría que el club no recibirá compensación económica, solo retendría los derechos de formación.

El joven futbolista ha sido habitual en las convocatorias de las selecciones juveniles de AFA y recientemente ganó la Copa UC en Chile con la Sub 16, siendo parte de un plantel en el que otros juveniles de River lograron sus contratos profesionales.

A pesar de los esfuerzos de River, incluyendo gestiones a través de la AFA, la situación se ve como irreversible. La salida de Scarlato vuelve a poner en entredicho la capacidad del club para retener a sus promesas antes de firmar un contrato.

Polémica en torno al representante

La situación de Scarlato ha vuelto a poner a Martín Guastadisegno en el centro de la polémica, ya que ha estado involucrado en otros casos similares, como el de Matías Soulé y Joaquín Panichelli, quienes también dejaron sus clubes previos sin compensaciones.

Fuentes cercanas a Scarlato indican que Guastadisegno ofreció un incentivo económico a la madre del jugador, que rondaría los 200 mil dólares, para que su hijo no firmara contrato con River. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Cuestionamientos al representante

Guastadisegno, que declara ingresos vinculados a operaciones internacionales de representación, ha sido fiscalizado en varias ocasiones, aunque no hay causas judiciales públicas en su contra. Asimismo, se ha señalado la reciente adquisición de vehículos de alta gama por parte del representante, generando incertidumbre en el ámbito del fútbol.

Su relación con Roc Nation, una agencia brasileña, también ha levantado sospechas. Según dirigentes y agentes, la estrategia de Guastadisegno prioriza la colocación de jóvenes talentos en clubes extranjeros antes de que firmen contratos profesionales en Argentina.