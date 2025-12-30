Paul Aron habló de las diferencias de oportunidades para llegar a la Fórmula 1

La temporada 2026 de Fórmula 1 aún no ha comenzado, pero ya se han despertado tensiones en el equipo Alpine. El piloto reserva estonio Paul Aron, de 21 años, ha levantado controversia al expresar sus preocupaciones sobre las oportunidades de acceso a la categoría y el impacto de las diferencias económicas entre países en las carreras de los pilotos.

En una entrevista reciente, Aron comparó su situación con la de Franco Colapinto, quien se prepara para su primera temporada completa junto a Pierre Gasly. “Para un chico de Argentina es más fácil conseguir patrocinadores que para mí, que vengo de Estonia, con 1,3 millones de habitantes”, afirmó, sugiriendo que el entorno del piloto argentino ha sido más favorable.

El estonio destacó las dificultades que ha enfrentado en su carrera: “Este camino ha sido más fácil para algunos, que siempre han contado con apoyo. Mi trayectoria ha sido, sin duda, más complicada”, indicó. Estas declaraciones reavivaron el debate sobre el papel del respaldo económico frente al mérito individual en el automovilismo.

Sin embargo, la experiencia de Colapinto plantea una perspectiva diferente. El piloto argentino dejó su país a una edad temprana y ha competido con presupuestos limitados en una trayectoria exigente que lo ha llevado a ser una de las principales apuestas de Alpine.

Además de su comparación con Colapinto, Aron expresó su descontento por su rol como piloto reserva y el riesgo de estancamiento profesional que esto implica. “Llevo un año y, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto más tiempo estés como reserva, más tiempo pierdes”, subrayó. También cuestionó la rutina en el simulador al declarar: “Soy piloto de carreras, no vine a la Fórmula 1 para jugar a un videojuego”.

En 2026, Aron compartirá su posición de reserva en Alpine con Kush Maini y Jack Doohan, mientras observa el desempeño de Colapinto y Gasly desde los boxes.