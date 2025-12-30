Lautaro Martínez cerró el año como máximo goleador argentino en Europa

Lautaro Martínez continúa brillando en la élite del fútbol europeo, cerrando 2025 con un destacado rendimiento en la Serie A. Su gol en la victoria de Inter de Milán sobre Atalanta le asegura a su equipo el liderato del campeonato, finalizando el año con un punto de ventaja sobre Milan y dos sobre Napoli.

A pesar de la reciente eliminación en semifinales de la Supercopa de Italia, Inter se posiciona como líder de la liga con Lautaro como máximo goleador del torneo, acumulando nueve tantos en dieciséis encuentros.

En su octava temporada con el equipo milanés, donde es capitán, Lautaro ha disputado 357 partidos y ha anotado 166 goles. En total, contabiliza 34 goles en 58 partidos a lo largo de 2025 entre club y selección, superando a sus compatriotas Julián Álvarez (30 goles), Joaquín Panichelli (23) y Mateo Retegui (28). Solo Lionel Messi (46) ha marcado más que él en este lapso.

En la UEFA Champions League, Martínez se convirtió en el máximo goleador histórico de Inter, con 25 goles que lo colocan entre los cinco argentinos más destacados en la competición, igualando a Hernán Crespo y por detrás de Sergio Agüero (41), Alfredo Di Stéfano (49) y Lionel Messi (129).

Además, con 35 goles, Lautaro Martínez se ha establecido como el cuarto máximo goleador en la historia de la Selección Argentina, superando a Diego Maradona y solo detrás de Sergio Agüero (42), Gabriel Batistuta (54) y Lionel Messi (114).