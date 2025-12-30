El desgarrador mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente

Michael Schumacher, el legendario piloto de Fórmula 1, sufrió un grave accidente esquiando en los Alpes el 29 de diciembre de 2013, un hecho que transformó su vida y su carrera. Desde entonces, su recuperación ha sido un proceso complicado.

A pesar de la adversidad, la familia Schumacher sigue sintiendo el apoyo de los millones de fanáticos que continúan acompañando al ídolo alemán. En este contexto, una cuenta oficial de X, autorizada por su entorno, compartió un mensaje emotivo de Corinna, su esposa, que resonó en el mundo del automovilismo.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo: también lo extrañan nuestros hijos, la familia, su padre y todos los que lo quieren. Todos lo extrañan, pero Michael está aquí. Diferente, pero aquí. Y cada día me demuestra lo fuerte que es”, declaró Corinna.