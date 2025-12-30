Eduardo Domínguez continúa como DT de Estudiantes por dos años

Eduardo Domínguez permanecerá como entrenador de Estudiantes de La Plata tras la renovación de su contrato por dos temporadas, según anunció oficialmente el club.

La institución expresó su satisfacción por la continuidad del técnico, destacando que aún queda un “largo camino por recorrer” junto a él y su equipo. Domínguez, quien es el entrenador con más tiempo en su cargo en la Primera División, liderará a Estudiantes en un 2026 lleno de desafíos, que incluye el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Además, el reciente triunfo en San Nicolás le permite al equipo disputar nuevas finales: la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa de Campeones, que será un certamen triangular con los mismos rivales.

Desde su llegada en marzo de 2023, Domínguez ha dirigido 157 partidos, logrando 71 victorias, 41 empates y 45 derrotas. Durante su gestión, el club ha conseguido cinco títulos: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025. Asimismo, Estudiantes fue subcampeón de la Supercopa Argentina 2024 y de la Supercopa Internacional de este año, y alcanzó los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 y de la Copa Libertadores 2025, siendo eliminado por penales en ambas ocasiones.

Fiel a su filosofía, Domínguez enfatizó en su presentación como entrenador que el objetivo no es solo acumular logros, sino también recordar el proceso detrás de ellos: “No quedarnos con lo logrado, sino recordar cómo lo conseguimos. Tenemos un largo camino por recorrer”.