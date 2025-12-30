Las entradas para el Mundial 2026 rompió todos los récords

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha batido un récord sin precedentes antes de su inicio, al recibir más de 150 millones de solicitudes de entradas en solo 15 días. Esta cifra proviene de hinchas de más de 200 países y supera en 30 veces la cantidad de boletos disponibles para el torneo. Además, es 3.4 veces mayor al total de asistentes a los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores desde 1930.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mostró entusiasta al afirmar que la próxima edición promete ser “el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta”, destacando la pasión global por el fútbol.

Detalles del sorteo de entradas

La fase de sorteo de entradas está en curso y permanecerá abierta hasta el 13 de enero a las 13:00 (hora argentina). La FIFA asegura que el momento de la solicitud no influye en las posibilidades de selección. Los interesados pueden participar a través de FIFA.com/tickets y recibirán información detallada sobre el proceso. Un sorteo transparente garantizará igualdad de oportunidades, y quienes no sean seleccionados tendrán nuevas oportunidades en futuras fases conforme se liberen más entradas.

Precios y acceso a entradas

Los precios de las entradas se mantendrán constantes durante esta fase. Los aficionados deben registrarse con su FIFA ID para participar en el sorteo. Aquellos que aún no cuenten con un ID pueden crear una cuenta en la plataforma oficial. La FIFA ha anunciado que los hinchas de selecciones clasificadas tendrán acceso a entradas a un precio reducido de 60 dólares por partido, incluyendo la final. Cada federación determinará los criterios para acreditar a sus seguidores. Además, se ofrecen paquetes de hospitalidad para quienes busquen una experiencia premium.