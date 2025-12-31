Un plan de fuga tan insólito como audaz sorprendió a una cárcel brasileña

Un intento de fuga tan insólito como audaz sacudió a una prisión de alta seguridad en Río de Janeiro. Un interno, considerado una figura clave dentro del crimen organizado brasileño, trató de escapar del penal utilizando un elaborado disfraz para hacerse pasar por una visitante.

El detenido, conocido con el alias de “Baixinho”, aprovechó el día de visitas para ponerse ropa femenina, una peluca oscura y una máscara de silicona que imitaba un rostro joven. Con ese aspecto, intentó atravesar uno de los accesos del establecimiento penitenciario como si fuera una de las personas autorizadas a salir.

El plan, sin embargo, no llegó muy lejos. Los agentes notaron actitudes sospechosas durante el recorrido hacia la salida y decidieron interceptarlo. Al revisarlo, descubrieron el disfraz y frustraron la fuga. Posteriormente, las autoridades difundieron imágenes del interno caracterizado, que rápidamente se volvieron virales por lo insólito de la maniobra.

En el marco del operativo, también fueron demorados varios visitantes que habían ingresado al penal ese mismo día. Entre ellos se encontraba una mujer embarazada, sobre quien recayeron sospechas por una posible colaboración en el ingreso de los elementos utilizados para el disfraz, ya que ese grupo no es sometido a ciertos controles de seguridad.

La investigación posterior permitió reconstruir cómo se planificó el intento de escape y el rol que habrían tenido algunas de las personas autorizadas a ingresar al establecimiento. Incluso trascendió un video en el que el propio interno se retira la máscara y se identifica ante las cámaras.

El protagonista del fallido escape cumplía una extensa condena y estaba alojado en uno de los complejos penitenciarios más grandes y estrictos de Brasil, donde se encuentran detenidos miembros de organizaciones criminales de alto perfil.

Tras el intento de fuga, el recluso fue trasladado a una celda de aislamiento. Poco después, fue hallado sin vida en su lugar de detención, lo que dio lugar a una nueva investigación para determinar las circunstancias de su muerte.