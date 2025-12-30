Alimentos para fortalecer el cabello y reducir la caída

Conseguir un cabello sano y resistente puede ser complicado debido a factores como la edad, la genética, ciertas enfermedades o una nutrición insuficiente. Según expertos de Harvard y la nutricionista Bianca Tamburello, citados por Real Simple, adoptar hábitos alimenticios adecuados puede mejorar la salud capilar.

La debilidad y caída del cabello son problemas comunes que no se resuelven solo con productos tópicos. Tamburello sostiene que seguir una dieta equilibrada rica en nutrientes específicos es una estrategia efectiva para fortalecer el cabello.

Aunque la genética y la salud general son determinantes, la nutrición capilar juega un papel fundamental en el crecimiento y resistencia del cabello. Aquí, detallamos los alimentos recomendados y la evidencia científica que respalda su consumo:

Huevo: Rico en proteínas, zinc, biotina y vitamina D, el huevo es esencial para un cabello fuerte. Un estudio muestra que la deficiencia de vitamina D está relacionada con la caída del cabello, lo que subraya su importancia. Salmón: Este pescado es conocido por su proteína de alta calidad y ácidos grasos omega-3. Un estudio ha indicado que la suplementación con omega-3 y omega-6 puede reducir la caída del cabello y mejorar su densidad. Yogur griego: Además de ser una fuente de proteínas, este producto lácteo incluye vitaminas del complejo B y calcio, nutrientes asociados con la prevención de la caída del cabello. Caldo de huesos: Aunque la evidencia sobre el colágeno y la salud capilar en humanos es preliminar, se ha demostrado que favorece el crecimiento del cabello en estudios en animales. Avena: Conocida por su contenido de silicio, la avena puede beneficiar el cabello y el cuero cabelludo al facilitar la recepción de nutrientes importantes. Palta: Con su riqueza en vitamina E y antioxidantes, la palta también ayuda a mejorar la salud capilar, neutralizando efectos dañinos en el cuero cabelludo relacionados con la caída del cabello.

Los expertos coinciden en que integrar estos alimentos en la dieta no garantiza resultados inmediatos. No obstante, mantener una alimentación adecuada y constante puede impactar significativamente en la salud del cabello a largo plazo.