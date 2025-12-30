El año que la Justicia Penal de Santa Fe se abrió a la participación ciudadana directa

Este 2025 los juicios por jurados dejaron de ser una promesa largamente debatida en la provincia de Santa Fe para convertirse, finalmente, en una práctica concreta y en expansión.

El sistema penal se sometió a una de sus transformaciones más profundas, haciendo realidad la figura que la Constitución Nacional preveía desde el siglo XIX. El objetivo: democratizar la justicia, reforzar la transparencia de los procesos y acercar el sistema judicial a la gente.

El 9 de junio de 2025, la provincia dio este "paso histórico", que implica que doce ciudadanos comunes, seleccionados del padrón, decidan sobre la culpabilidad o inocencia de uno de sus pares, acusado por delitos de máxima gravedad.

Un modelo en expansión

La implementación de los juicios por jurados estaba prevista en el Código Procesal Penal de Santa Fe y habilitada desde la Constitución Nacional de 1853 y la reforma de 1994, pero el debate se extendió por años en la Legislatura provincial.

Finalmente, el marco normativo sancionado a principios de 2024 permitió su aplicación obligatoria en cuatro figuras delictivas específicas: homicidios agravados, abusos sexuales seguidos de muerte, robo calificado por homicidio y el juzgamiento del personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento.

El sistema se preparó durante un año, hasta que en junio de 2025 se realizó el primer juicio por jurados en los tribunales de San Cristóbal. A este le siguieron dos en la ciudad de Santa Fe, y un cuarto en Reconquista.

Ya hay uno agendado para principios del próximo año en Venado Tuerto, por lo que sólo queda que Rosario se una a las cuatro circunscripciones que ya comenzaron a implementar estos procesos.

Un gran desafío

En una reciente conferencia de prensa, el secretario de Justicia del Gobierno de la Provincia, Santiago Mascheroni, realizó un balance positivo sobre la implementación de los juicios por jurados en el territorio provincial, lo que significó “un desafío muy grande y costó ponerlo en marcha. El tiempo y la experiencia van a consolidar la instrumentación de este mecanismo".

Sobre las críticas a que el jurado esté compuesto por personas que no están formadas en derecho, el funcionario sostuvo que “los jurados son jueces de hecho que ven, escuchan, piensan, razonan sobre la prueba que se les exhibe en el momento del juicio”.

El secretario señaló que al principio, las reacciones de la ciudadanía respecto a la posibilidad de ser convocados para formar parte de un jurado “fueron en contra”, pero que luego “se instaló”.

“En el momento que el jurado se constituye y mientras dure el juicio, esos ciudadanos y ciudadanas integran el Poder Judicial de la provincia. Es una carga pública, pero al mismo tiempo es una jerarquización institucional para ellos, que experimentan una cosa muy particular, decidir sobre una persona o varias, si son culpables o no de la comisión de un delito”, sostuvo.

En el futuro, “creo que esto implica ayudar a la madurez de la sociedad, de no seguir las cuestiones solamente a través de lo que pueden decir las redes sociales, etcétera, sino juzgar con los elementos que tienen arriba de la mesa o que están en el juicio”.

Los cuatro del 2025

El primer juicio por jurados tuvo lugar en San Cristóbal en junio, marcando el debut de este sistema en la provincia. El proceso tuvo en el banquillo de los acusados a Rubén Alberto Ulrich, quien fue hallado culpable de los delitos de “homicidio cometido en estado de emoción violenta”, “lesiones leves no intencionales, “tenencia ilegal de arma de fuego” y “daño calificado”.

En la ciudad de Santa Fe se llevaron a cabo dos juicios por jurados durante la segunda mitad de este 2025. El primero estuvo centrado en el “homicidio agravado” del joven Lautaro “Lato” Leandro, quien fue asesinado en septiembre de 2022 mientras intentaba comprar una motocicleta.

El jurado popular deliberó y declaró culpable a Iván Oscar Carrizo, quien fue condenado a prisión perpetua. Este juicio, el segundo de su tipo en el territorio provincial, fue el primero en concluir con la imposición de la pena máxima.

