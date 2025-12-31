Pullaro: “Estamos ejecutando el plan de obras más ambicioso de los últimos 20 años en la provincia de Santa Fe”

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este lunes por la tarde 12 viviendas a familias de la localidad de Candioti, en el departamento La Capital. Se trata de un proyecto paralizado desde 2023 que la actual gestión provincial reactivó y, a partir de una inversión de $ 1.409 millones, pudo concluir para que más santafesinos puedan acceder a la vivienda propia.

“El esfuerzo de la Provincia y de la comuna nos permite que 12 familias de esta localidad puedan acceder a algo tan preciado como la vivienda propia”, aseguró el gobernador para luego sostener que “realizamos esta inversión de manera contundente para que los sueños e ilusiones que tenemos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe se empiecen a convertir en realidad”. Además, indicó que “estamos invirtiendo muchos recursos en cada una de las localidades de la región, porque sentimos que esta zona de la provincia de Santa Fe tenía un retraso en infraestructura muy importante”.

A su vez, Pullaro afirmó que “son momentos difíciles para administrar el Estado, momentos donde faltan recursos y el Gobierno nacional ha cortado muchos. Sin embargo nuestra determinación hizo que la Provincia de Santa Fe tenga el plan de obra pública más importante de los últimos 20 años, porque tenemos la firme convicción de que cada obra que hacemos, cada ladrillo que ponemos, es desarrollo, igualdad y generación de empleo”.

Cabe señalar que el gobernador estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el presidente comunal de Candioti, Sergio Oreggioni; los secretarios de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, y de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramses Medina; y el diputado provincial José Corral.

Soluciones habitacionales

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que “cuando asumimos la gestión, ésta era la única licitación que había hecho la Dirección de Vivienda y no se había ni llegado a adjudicar. Nosotros no sólo la reactivamos y culminamos para llegar a este día tan especial, sino que además tenemos en marcha un plan con más de 2 mil viviendas en ejecución en todo el territorio provincial producto de 33 licitaciones que llevamos adelante sólo en 2024”.

En este sentido, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, explicó que “en el año 2023 la Dirección de Vivienda había hecho una sola licitación y no la había adjudicado. Gracias al esfuerzo de todo el Gobierno de la Provincia, esta obra pudo retomarse hace 10 meses y hoy estamos entregándoles sus casas a las familias de la localidad de Candioti”. Así, Crivelli puntualizó que “las unidades habitacionales cuentan con una superficie cubierta de 56,53m2 distribuía en dos dormitorios, cocina, comedor y baño; y una superficie semicubierta de 7,44 m2, que incluye lavadero y porche al ingreso”.

Finalmente, el presidente comunal de Candioti, Sergio Oreggioni, destacó que “el Gobierno de Maximiliano Pullaro está presente en cada iniciativa que tenemos. Cada vez que pedimos obras, tenemos la respuesta inmediata, las puertas abiertas. Juntos, vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

Detalles de las viviendas

Las unidades cuentan con conexión a la red de provisión de agua potable con un tanque de reserva de agua 500 lts y preparada para la instalación de un futuro termotanque solar. Los desagües cloacales son a pozo absorbente con cámara séptica. La instalación eléctrica cuenta con tablero seccional y principal, y la instalación de gas envasado está apta para la colocación del artefacto cocina y calefón. La cocina cuenta con mesada de acero inoxidable y los baños están equipados con inodoro, bidet, botiquín y demás accesorios.

La viviendas cuentan con piso cerámico en todos los ambientes. La performance en aislaciones térmicas son las óptimas con materiales ignífugos para la no propagación del fuego, con aberturas de aluminio estándar, ventanas con vidrio y mosquera, revoques hidrofugados y terminación en revestimiento plástico rodillados hidrorepelentes, dotándola de características que le dan confortabilidad en su habitabilidad