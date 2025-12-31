El Papu Gómez hizo un fuerte posteo tras haber tenido un 2025 duro

A medida que se acerca el cierre del año, Alejandro "Papu" Gómez compartió un emotivo balance de 2025 en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores. El mediocampista reflexionó sobre un año marcado por altos y bajos, luego de haber sido parte de la consagración de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El jugador enfrentó una dura sanción de dos años tras dar positivo en un control antidoping, situación que atribuyó a un jarabe para la tos de su hijo. A pesar de sus apelaciones, la sanción fue ratificada en octubre de 2023. En octubre de este año, cumplió con su castigo y se unió al Calcio Padova, club de la Serie B italiana.

Durante su tiempo de suspensión, Gómez enfrentó desafíos personales, encontrando apoyo en su familia y en el pádel. En su mensaje, expresó: “Un año extraño. He sido la persona más feliz y la más triste que he sido jamás. Aprendí a soltar y a sostener al mismo tiempo…” También compartió imágenes que reflejan su trayectoria durante estos meses.

Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos para 2026. Actualmente, el Papu ha participado en cuatro partidos con el Padova, donde el equipo se posiciona décimo en la carrera por el ascenso a la Serie A, sin goles ni asistencias hasta el momento.