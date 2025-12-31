Allanamientos en la AFA

Este martes, la Justicia autorizó allanamientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se halló un contrato con la empresa TourProEnter, vinculada a Javier Faroni. Durante la operación, se recopilaron órdenes de pago que la AFA realizó a esta firma.

Los documentos revelan que la AFA transfirió más de 1.2 millones de dólares a TourProEnter por un motivo aún no especificado. Además, se identificaron cuatro empresas de Bariloche que recibieron más de 42 millones de dólares, todas registradas como monotributistas y con limitada capacidad económica.

La Justicia ha decidido levantar el secreto fiscal y bancario de estas empresas, así como de Faroni y su pareja, Érica Gillette, junto con otras personas involucradas en el caso. El objetivo es "reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba". Para lograrlo, el juez también solicitó información a cuatro bancos en Estados Unidos a través de mecanismos de cooperación internacional.