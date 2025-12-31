Viotti volvió a culpar a la justicia por la inseguridad y se autoexcluyó de responsabilidad

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, realizó ayer una recorrida por los medios que reciben jugosa pauta oficial, dineros de todos los rafaelinos que son destinados a callar y a maquillar. Viotti no va a donde lo critican, a donde le dicen verdades, más allá de que las mismas sean dolorosas. Viotti cuida minuciosamente a qué medio ir y quién lo va a entrevistar. En este contexto, ayer concurrió a Radio Rafaela y, como era de esperar, hizo un balance del año absolutamente subjetivo, sin que nadie se animara a preguntarle algo fuera de libreto. Uno de los puntos en donde hizo hincapié fue en el rubro seguridad, aunque aquí la realidad le da muy poco margen para el maquillaje. Viotti reconoció que, pese a las inversiones y acciones impulsadas desde el Municipio, el delito sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos.

En ese marco, defendió el rol de las cámaras de videovigilancia, pero volvió a desmarcarse y cuestionó la falta de respuestas judiciales y planteó la necesidad de un cambio cultural y de mayor firmeza frente a quienes delinquen.

Viotti subrayó que durante 2025 se instaló “la misma cantidad de cámaras que se habían colocado en once años”, algo absolutamente razonable y nada excepcional. Solo hay que tener en cuenta que hace once años una cámara de seguridad salía 150 veces más de lo que sale hoy; inclusive hoy se pueden comprar por Mercado Libre, la misma empresa que el intendente dejó que se vaya de Rafaela por soberbia. Viotti respondió a las críticas de vecinos que señalan que los delitos ocurren incluso frente a los dispositivos. “Las cámaras no evitan todos los hechos, pero siguen filmando y son una herramienta fundamental para la Justicia”, la misma que lo vapulea y casi que le echa la culpa de todos los males de su gobierno.

En ese sentido, explicó que el Municipio pone todo el material a disposición del sistema judicial para que se identifique a los responsables y se los pueda condenar. “Nosotros brindamos las herramientas para prevenir y para aportar pruebas. La Justicia tiene un rol clave para que los delincuentes terminen presos”, sostuvo. Lo que Viotti no dijo es que nunca fue a golpearle la puerta al gobernador de la provincia para que le dé más recursos a esa justicia que critica abiertamente.

El intendente recordó que, al inicio de su gestión, uno de los argumentos recurrentes era la falta de lugares para alojar detenidos. “Decían que no había lugar en la alcaldía para meter presos a los delincuentes. Eso no va a pasar más”, afirmó. Quizá omitió ser mucho más claro: "Muy pronto Rafaela tendrá una cárcel a pocas cuadras del casco céntrico, una cárcel que va a albergar a más de 500 reclusos y va a convertir negativamente a la ciudad.

Viotti explicó que el Municipio donó un terreno alejado de la zona urbana, a unos 950 metros de la última vivienda, para la construcción de una nueva alcaldía, un pensamiento pequeño; en un par de años la cárcel estará inmersa en el centro mismo de la ciudad.

“Está en el medio del campo, rodeado de vacas. Peor que el lugar actual no va a ser. Durante más de diez o quince años se buscó un terreno y no se encontró”, remarcó, y cuestionó a quienes hoy “vienen con soluciones mágicas”. Para Viotti es más fácil denostar que aceptar la realidad, pero es lo que hay.

Al analizar por qué los delitos continúan, Viotti fue directo: “Necesitamos articular mejor y que la Justicia se abra más para trabajar en conjunto”. Viotti volvió a culpar a terceros, no tiene autocrítica y así nos va.

Detalló que el Municipio realiza tareas de prevención con Guardia Urbana, trabaja con vecinos en alerta, recibe información, firma denuncias y aporta datos sobre venta de drogas y situaciones delictivas.

Sin embargo, señaló falencias en la articulación institucional. “Tuvimos jueces en el Foro de Seguridad, la fiscalía regional( El Fiscal Carlos Vottero) participó una vez y después no volvió ( Sigue con la pelea estúpida de vanidades). La seguridad es compleja y requiere compromiso de todos”, sostuvo.

Y en esa línea, el intendente remarcó que hoy “necesitamos articular mejor y que la Justicia se abra un poco para trabajar mejor y poder resolver esta situación. Yo creo que hoy el problema está ahí, necesitamos más apertura por parte de la Justicia para poder trabajar en seguridad”.

Una mirada más dura frente al delito.

Viotti reconoció el enojo social y asumió que, como intendente, es la “cara visible” frente a los reclamos. “La gente se enoja porque me ve, porque camino la ciudad, porque estoy en los medios, lo entiendo”, aseguró.

No obstante, planteó la necesidad de un cambio de enfoque: “Hay que ir con una mano mucho más firme. No podemos justificar el delito diciendo que es una víctima de la sociedad. Si delinquís, sos un delincuente y te tiene que caer todo el peso de la ley”.

En esa línea, afirmó que es necesario “endurecer las penas” como única forma de modificar la realidad actual.

Un Viotti auténtico, el mismo que no acepta críticas, que piensa que todo está bien y que descalifica a quien no piensa como él. Dios nos ayude...

*La presente nota se realizó con material de Radio Rafaela