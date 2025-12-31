El ex abogado de Wanda Nara fue trasladado a una cárcel de La Plata

El abogado Nicolás Payarola fue trasladado a la Unidad Carcelaria 61 de La Plata, donde permanecerá detenido bajo prisión preventiva. Se enfrenta a múltiples cargos, incluyendo estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos.

Payarola, exrepresentante legal de Wanda Nara, fue arrestado el 27 de noviembre durante un allanamiento en su vivienda en el Golf Club de Nordelta, Tigre. La orden de detención fue solicitada por el fiscal Cosme Irribarren, tras una investigación que reunió denuncias de seis víctimas. Las acusaciones en su contra están sustentadas en un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que confirmó su procesamiento el 6 de octubre.

El caso más destacado involucra a Juan Marcelo "Tito" Montiel, quien acusa a Payarola de haber sustraído 700.000 dólares de su hijo, Gonzalo Montiel, dinero que se había confiado para un proyecto inmobiliario que nunca se realizó. La investigación documenta extracciones de dólares, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo, todos vinculados al desvío de fondos destinados al proyecto.

Desde su arresto, se ha reportado que Payarola pasa sus días escuchando música y consume tabaco, mientras insiste en su inocencia ante las acusaciones en su contra.