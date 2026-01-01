El debate por los dólares del turismo y la redefinición de la “fuga”

El gasto de argentinos en el exterior reavivó la discusión sobre la salida de dólares y la balanza de pagos.

Federico Sturzenegger planteó que el turismo internacional no implica fuga de divisas, sino que incentiva las exportaciones.

El Banco Central modificó la metodología de medición de egresos por turismo, reduciendo las cifras oficiales.

Daniel Scioli celebró el cambio y destacó un menor saldo negativo en la cuenta turística.

El ministro cuestionó décadas de políticas de cierre comercial y su impacto en la competitividad exportadora.

El debate trasciende al turismo y expone una discusión de fondo sobre la apertura económica y el rol del comercio exterior.

En pleno receso estival y en un contexto de discusión creciente por la apreciación cambiaria y la salida de divisas, una intervención pública del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reavivó un debate clásico de la economía argentina: el impacto del turismo internacional sobre las cuentas externas. Con una frase provocadora —“los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción”— el funcionario desafió una creencia arraigada que asocia el gasto en el extranjero con un perjuicio directo para la economía nacional.

El planteo se conoció a través de redes sociales y coincidió con una decisión técnica del Banco Central que modificó la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. El cambio, impulsado a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, alteró la forma en que las estadísticas oficiales reflejan el peso del turismo internacional en la balanza de pagos, al excluir determinados consumos, como los servicios digitales abonados con tarjeta.

Sturzenegger aprovechó ese contexto para profundizar una mirada poco habitual en el debate público local. Según su argumento, el turismo internacional no implica una “fuga” de dólares, sino que cumple un rol funcional dentro de una economía abierta. La demanda de divisas generada por los viajes al exterior, sostuvo, obliga a que esas divisas sean provistas por el sector exportador. En esa lógica, importar —o gastar dólares fuera del país— no es una anomalía, sino el reflejo de una estructura productiva que exporta y genera los recursos necesarios para sostener esos consumos.

Para reforzar su postura, el ministro apeló a comparaciones internacionales. Aseguró que, en términos de comercio exterior, los países que más importan son también los que más exportan, mientras que aquellos que se cierran al intercambio internacional tienden a reducir ambas variables. En ese marco, planteó que cada dólar que se gasta en el exterior tiene como contracara un dólar que debe generarse vía exportaciones, ya sea del agro, de la industria o de los servicios basados en el conocimiento.

La crítica no se limitó al turismo. Sturzenegger apuntó contra lo que definió como una visión “cerrada” de la economía, que desde hace décadas identifica al comercio exterior como una amenaza y no como una oportunidad. En ese sentido, cuestionó la narrativa que cada verano reaparece en el debate público, donde se señala a los turistas argentinos en el exterior como responsables de dilapidar un recurso escaso. Para el funcionario, esa lectura invierte la causa y el efecto: no es el turismo el que debilita la economía, sino la falta de competitividad y de capacidad exportadora la que genera tensiones recurrentes en el frente externo.

El ajuste metodológico del Banco Central aportó nuevos números a la discusión. Según las estimaciones oficiales, con el nuevo criterio los egresos por turismo internacional en 2025 se reducirían en torno al 23% respecto de la medición anterior, y el saldo negativo de la cuenta también mostraría una baja significativa. Scioli celebró públicamente el cambio y destacó que permite una lectura más precisa del impacto real del turismo sobre las cuentas externas.

Más allá de las cifras, el trasfondo del debate es conceptual. Sturzenegger vinculó el bajo desempeño exportador argentino con décadas de políticas de cierre comercial, que —según su visión— limitaron la especialización productiva y el crecimiento de largo plazo. Desde esa perspectiva, restringir importaciones y desalentar consumos en el exterior termina apreciando artificialmente el tipo de cambio y erosionando la competitividad de los sectores que podrían generar más divisas.

La discusión sobre el turismo internacional, así, funciona como un espejo de una controversia más amplia: cómo insertarse en el comercio global sin que la escasez de dólares vuelva a convertirse en un freno estructural. La afirmación de que los turistas son “héroes de la producción” puede sonar disruptiva, pero busca instalar una idea central: sin una economía más abierta y competitiva, el problema de las divisas seguirá reapareciendo, más allá de cómo se midan las estadísticas.