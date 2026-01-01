Giorgian de Arrascaeta fue elegido mejor jugador América

El mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, de Flamengo, fue elegido como el mejor jugador de América en 2025. La decisión se tomó a través de una votación que incluyó a 264 periodistas deportivos de 16 países de la región.

De Arrascaeta obtuvo un abrumador 67,8% de los votos, logrando un total de 179. Lionel Messi ocupó el segundo lugar con 39 votos, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez completó el podio con 12.

El futbolista destacó como una pieza clave en el Flamengo, que se consagró campeón de la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Supercopa de Brasil y el campeonato estadual carioca en 2025. Además, fue fundamental en la conquista del Derby de las Américas y la Copa Challenger, en el camino hacia la Copa Intercontinental FIFA. En total, anotó 28 goles y brindó 19 asistencias en 69 partidos durante el año, siendo el máximo goleador de la selección uruguaya con tres tantos.