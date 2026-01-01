El rival de la Selección Argentina avanzó con puntaje perfecto en la AFCON

La Selección de Argelia, rival de Argentina en el debut de la Copa Mundial 2026, se destaca en la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 al clasificarse a los octavos de final con puntaje perfecto. Dirigido por Vladimir Petković, el equipo alineó a once suplentes en su último partido, reservando a sus figuras principales tras asegurar su clasificación.

A pesar de utilizar un equipo alternativo, Argelia venció sin problemas a un rival débil, logrando un 3-1. Los goles fueron anotados por Zinedine Belaid, Farés Chaibi e Ibrahim Maza.

Sin embargo, el camino se complica para Argelia, que se enfrentará a la República Democrática del Congo en los octavos de final el próximo martes 6 de enero en Rabat. RD Congo ha tenido una destacada campaña, clasificándose al Repechaje Intercontinental del Mundial 2026 al eliminar a Camerún y Nigeria, lo que promete un cruce de riesgo para los argelinos. Argelia se presenta como una de las grandes candidatas al título de la AFCON.

