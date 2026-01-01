Kylian Mbappé se lesionó y se perdería dos partidos clave

A pocas horas del nuevo año, el fútbol europeo continúa en plena actividad y las principales ligas se preparan para el inicio de 2026.

El Real Madrid ha sufrido una baja significativa: Kylian Mbappé, su estrella, se perdió la convocatoria debido a una lesión. Según un comunicado oficial del club, se le diagnosticó un esguince en la rodilla izquierda tras las pruebas médicas realizadas.

El informe no especifica el tiempo de recuperación, lo que genera incertidumbre sobre su regreso y complica los próximos partidos del equipo. Mbappé se perderá el encuentro ante el Real Betis el 4 de enero, crucial para que el Madrid intente alcanzar al Barcelona en la lucha por La Liga.

La mayor preocupación del club es su posible ausencia en la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, programada para el 8 de enero. Esta situación obligaría al entrenador Xabi Alonso a reestructurar su táctica para enfrentar uno de los desafíos más complicados de la temporada.

La ausencia del delantero se siente especialmente dada su destacada actuación, con 29 goles en 24 partidos durante la temporada.