Mauro Icardi y la China Suárez mostraron sus looks para Año Nuevo y un detalle llamó la atención

Mauro Icardi y la China Suárez, que recientemente llegaron a Estambul, compartieron en redes sociales su preparación para Año Nuevo. En una historia, ambos posaron con sweaters idénticos adornados con dibujos de osos en traje.

Esta elección de vestimenta ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes rápidamente establecieron una conexión con Wanda Nara. Recordemos que una de las primeras fotos públicas de Nara con su actual pareja, Martín Migueles, fue tomada en la fiesta de cumpleaños de una de sus hijas y también presentaba una temática de osos; en esa imagen, ambos posaban junto a un enorme oso de peluche reminiscentemente similar al de los sweaters de Icardi y Suárez.