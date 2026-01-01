Cómo retomar la rutina de alimentación después de Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo frecuentemente resultan en malestares físicos, como inflamación y retención de líquidos. A pesar de que muchos optan por dietas detox o rutinas de ejercicio intensivas, especialistas advierten que el cuerpo puede recuperarse sin medidas extremas.

Claudia Lescano, profesora de Educación Física y especialista en Medicina del Ejercicio, aconseja no sentirse culpable por los excesos vacacionales. “El cuerpo tiene memoria. No arruinaste nada en una semana. Mi consejo es no intentar compensar”, indica. Señala que los ayunos extremos y los entrenamientos excesivos son errores comunes tras las fiestas.

Ana Cappelletti, médica endocrinóloga y directora de posgrados en obesidad en la Universidad Favaloro, enfatiza que los hábitos saludables deben construirse con el tiempo. Aceptar esta transición ayudará a evitar frustraciones.

Hidratación y descanso

La adecuada hidratación es esencial. Lescano resalta que el agua es fundamental después de las celebraciones, sugiriendo consumir entre 2 y 3 litros diarios para rehidratar los músculos. La dietista Erin Palinski-Wade también respalda esta recomendación.

El descanso es otro pilar. Dormir al menos siete horas favorece la recuperación digestiva y hormonal, mientras que la falta de sueño puede alterar el apetito y las decisiones alimentarias.

Vuelta a la alimentación saludable

Cappelletti aconseja organizar el hogar para promover elecciones nutritivas. Recomienda priorizar frutas y verduras frescas y utilizar la regla del 80/20: si el 80% de las comidas son saludables, ese 20% de indulgencias no perjudicará gravemente la salud a largo plazo. Sugiere planificar comidas simples y ricas en fibra, lo que también mejora la digestión.

Lescano añade que la organización es crucial para evitar recaídas. Limitar el consumo de sal y azúcares, así como incorporar alimentos fermentados, puede ayudar al bienestar digestivo.

Retorno a la actividad física

El regreso al ejercicio debe ser gradual. Lescano aconseja comenzar con movimientos familiares y de baja intensidad. Resalta que el objetivo inicial es retomar el hábito, no buscar máximos rendimientos. Se recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, como caminar.

Cappelletti también respalda una reincorporación paulatina y sugiere retomar caminatas diarias para reconectar con el cuerpo.

Trabajo con profesionales

Para quienes ya seguían asesoramiento médico o nutricional, es un buen momento para reiniciar consultas y ajustar metas para el nuevo año. Cappelletti concluye que mantener hábitos saludables no implica empezar de cero, sino retomar lo aprendido con un enfoque gradual y constante.