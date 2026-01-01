Enrico: "La emisión de bonos externos nos garantiza agilidad en la obra pública"

Lisandro Enrico es el ministro de Obras Públicas de la provincia. Dejó la banca de senador por General López para sumarse al equipo de gobierno de Maximiliano Pullaro y recorre diariamente la provincia con un seguimiento casi personal de cada contratación que realiza el Estado. Lo que sigue es la charla en su despacho en la planta baja de la Casa Gris.

- Ministro, ¿cómo está la obra pública en Santa Fe a mitad de mandato de la actual gestión?

- Nos toma bien, gracias a Dios, con un buen desarrollo del programa de obra pública que elaboramos al comienzo de la gestión. La idea es poder terminarlo en la segunda etapa que empezamos a atravesar y pensar además en dejar planteadas obras para una próxima gestión.

- El plan tiene rutas, viviendas, infraestructura...este es un ministerio muy comprometido con el resto del Ejecutivo

- Nuestro ministerio contempla la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, la empresa ASSA y todo la reorganización interna que hubo que hacer; Recursos Hídricos; agua y saneamiento fuera de ASSA y también el área de arquitectura que son las obras públicas como escuelas, hospitales que se va a hacer. Además ordenar y la tarea administrativa de la cartera.

- El plan de inversión está dentro de lo previsto. ¿Están pagando los compromisos en tiempo y forma?

- Estamos sosteniendo los pagos en virtud de una muy buena ingeniería que propuso el Ministerio de Economía, que es el descuento de los certificados de obras en el Banco de Santa Fe. Esto nos permite darle la certeza y la seguridad jurídica o económica al contratista. Si el gobierno tiene altibajos financieros, la empresa que tiene hecho su certificado lo presenta en el Banco Santa Fe y cobra. El banco después lo recupera de la provincia, con lo cual la empresa sabe que presentando el certificado el agente financiero lo paga.

- Usted remarcó en muchas ocasiones que hubo licitaciones donde las ofertas estuvieron por debajo del presupuesto oficial. ¿Qué está viendo allí?

- Varias cosas. Primero que bajamos los precios en las licitaciones. Presentamos licitaciones y tratamos de bajar lo más posible los precios, viendo ítem por ítem. Segundo, hacer competir a las empresas. Tercero, abrimos también el compre santafesino, ley de la cual yo tengo mis objeciones. Lo modificamos para permitir que vengan empresas de todos lados a competir. En cuarto lugar, agilizar la cantidad de obras permite que haya más obras en licitación y más competencia.

También sincerar los números. Las licitaciones se hacen abiertamente, la gente participa, escucha, ve, se publican los precios. Se abren las licitaciones en el lugar donde se hace la obra.

Después cuestiones muy técnicas: modificaciones en el registro de licitadores, variación de costos. Eso agiliza mucho más y transparenta.

Después lo que siempre decimos cuando no hay robo, la gente y las empresas saben que esa es la condición que tiene el gobierno en Santa Fe.

- ¿El retiro del gobierno nacional de la obra pública les permite tener mayor competencia en las licitaciones?

- Es cierto que al no hacer obra pública la nación, algunas provincias también bajaron el nivel y esto generó más empresas que compiten o participan en otras obras.

- ¿La emisión del bono de 800 millones de dólares le da mayor tranquilidad hacia los dos años de mandato para la continuidad de los proyectos?

- Por supuesto. No solamente a este ministerio, porque este crédito permite apalancar obras de varios ministerios y proyectos de inversión importante. Pero sí, por supuesto que le da más certeza a gobernar.

- ¿Y qué van a apalancar con ese crédito?

- El desarrollo del programa de obras públicas que está ahora en marcha. Estamos ejecutando, iniciando obras, sosteniendo obras que ya están en ejecución. En febrero arranca en Rosario el Hospital Regional Sur. En el sur, licitamos el 9 de enero la ruta 96 en los tramos 3 y tramos 4. Tenemos un plan de repavimentación de rutas importante que si el gobernador lo aprueba para el año 2026 son más de 280 km. La construcción de tres alcaldías en las unidades regionales más grandes después de Santa Fe y Rosario. Más seguir sosteniendo las obras que están en ejecución y que dan empleo.

- Una de las obras que le pone mucho empeño es la autopista con un tercer carril que es parte del sistema de ingreso a puertos que están planteando

- Sobre el tercer carril de la autopista, anuncio que vamos a inaugurarlo el 4 de febrero y ese mismo día vamos a licitar un tercer carril desde San Lorenzo hasta Timbúes. En la zona de mayor circulación de cargas inauguramos un tramo y licitamos otro. Este segundo tramo financiado con fondos de la CAF, es una obra donde los puentes intercomunicadores la hacen más costosa. El primer tramo no tenía esas infraestructuras.

- Usted planteó ante Legislatura, también en la Bolsa de Comercio de Rosario el Circuito de Ingreso a Puertos (CIP). ¿Cómo está el proyecto?

- De este ministerio, es el tema más importante. Es el tema de mayor demanda de trabajo, de mayor relevancia. El nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé es la obra más emblemática pero la vamos a concluir en este mandato y la van a utilizar pronto.

El CIP es pensar en algo que durante 20 años hay que sostenerlo, armando su sistema de concesión como no hay en ningún sistema de puertos argentinos. Obviamente exige coordinar muchas partes, puertos, transportistas, municipios, entidades privadas, gobierno provincial en un mismo esquema donde pensemos en la solución definitiva, la planificación. Hoy no hay planificación, cada uno va por su lado. La nación cuando hace algo, hace lo que puede y es poco. La provincia está poniendo un montón de dinero en reparar rutas, que después si no se mantienen se rompe. Las municipalidades que le cobran un peaje a los camiones cuando entran.

Hoy hay descoordinación y falta de planificación. Lo que busca este sistema es un esquema sustentable, sostenible, que haga más obras, las mantenga y que esté pensado por 20 años. Además lo tiene que tratar la Legislatura. Un sábado, el gobernador Pullaro nos instó a varios ministros a pensar un esquema a futuro con los puertos.

- Una de las preocupaciones ciudadanas es acceder a la vivienda. Muchos sectores sociales sin ayuda estatal no pueden llegar. En la ciudad de Santa Fe, hay planes de viviendas abandonadas. ¿Hay posibilidades de que la provincia de haga cargo?

- Sí, estamos dispuestos a hablar. Nuestro director de Vivienda, Lucas Crivelli, es el presidente del Consejo de la Vivienda nacional. Estamos esperando que nación plantee algo.

- En materia de acueductos, por ejemplo el biprovincial se realiza con parte de financiamiento internacional

- Está avanzando bien ahora, estamos ya con la licitación del tramo B. Se retomó el tramo A. Hubo una empresa que había ganado la licitación y que se retiró en el medio de la obra. Hubo que consultar con el dador de crédito, con la provincia de Córdoba para ver como seguíamos. Hubo que hubo reemplazar a la empresa de capitales chinos y se hizo cargo otra con mucha experiencia, la empresa Riva que había realizado la obra a Desvío Arijón.

- ¿Y el resto de acueductos?

- De a poco avanzamos. Días atrás inauguramos la llegada a San Vicente. La semana pasada iniciamos el tramo San Jerónimo del Sauce, estamos trabajando en el norte.

El acueducto más importante en términos humanos es Tostado - Villa Minetti, es un acueducto contra pendiente para llevar agua a una zona donde la gente la saca con sales, vecinos que van a buscar agua a una planta para bañarse. Estamos hablando de Gato Colorado, El Nochero, Santa Margarita, Villa Minetti, Pozo Borrado.

- Las obras en Bajos Sudmeridionales venía siendo coordinada por el Ministerio del Interior con las tres provincias. Ahora, la Nación dejó la tarea

- La nación no está coordinando, pero ya las provincias por sí, Chaco, Santiago, Santa Fe, hicieron la primera reunión en la zona de los bajos meridionales. Estuvo presente Nicolás Mijich, nuestro secretario de Recursos Hídricos. Es un tema que la nación lo dejó de coordinar, que era importante ante el impulso de ellos. También dejó de financiar el acueducto San Javier - Tostado, que es una obra importantísima que preveía abastecer cuatro departamentos de la provincia.

Hubo un compromiso firmado con nuestra provincia de que esa obra la nación tenía que hacerla y la paró. Solamente retomaron dos obras concretas comprometidas con nosotros: las plantas de agua potable de la Santa Fe y Rosario .

CON INFORMACION DE ELLITORAL.