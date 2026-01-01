Pullaro presentó una inversión millonaria en equipamiento para la policía

El gobernador de Santa Fe encabezó el acto en el que le entregó a la Policía un helicóptero y más camionetas 0 Km: "Vamos a usar todas las herramientas que tenemos para pelear contra el delito y para demostrarle a esos que se creyeron que eran los dueños de la calle que aquí se les ha puesto límites y que el miedo en la provincia de Santa Fe, que antes tenían los ciudadanos, ahora cambió de lado", dijo en la capital provincial.

En lo que va de la actual gestión ya se incorporaron 2.600 patrulleros nuevos. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes en la ciudad de Santa Fe el acto de entrega de un helicóptero Robinson R44 Raven I para la policía provincial.

Además, se presentaron 85 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, y un minibús (asignado a la Brigada Aérea no tripulada encargada de operar con drones), vehículos destinados para la Unidad Regional I del departamento La Capital y que forman parte de un total de 720 nuevas unidades que adquirió este año el Gobierno de Santa Fe, y que se irán entregando en los diferentes departamentos.

La actividad se realizó en La Redonda, y estuvieron presentes también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la diputada nacional y exgobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, María Virginia Coudannes; el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Luis Maldonado; la jefa de la Unidad Regional I de la Policía, Margarita Romero; el diputado provincial José Corral; y el concejal Sergio Basile, entre otros.

"Para mí es un honor terminar el segundo año de nuestra gestión en un acto con la Policía de la Provincia", aseguró Pullaro en su discurso, y explicó que "eso tiene que ver con que teníamos prioridades en la agenda pública: muchos creían que en Santa Fe nos teníamos que resignar a que unas minorías organizadas del crimen terminen haciendo lo que quisieran en la cárcel y en la calle"

"Tuvimos mucha determinación llevando adelante un plan de seguridad pública que tenía que ver con la inversión y el reordenamiento de los recursos de las fuerzas de seguridad, y con el cambio del marco normativo que nos permita controlar a los delincuentes, sacarle sus armas, ir por sus bienes y mostrarles que nuestra policía y nuestro Servicio Penitenciario no le tienen miedo a la delincuencia, y les íbamos a derribar cada una de sus guaridas que utilizaban para vender estupefacientes. Y así lo hicimos", dijo el gobernador.

En ese sentido, el mandatario destacó que "la Policía de la Provincia es ejemplo, no solo en Argentina, sino en diferentes lugares de América Latina donde se estudia el fenómeno santafesino de la caída del delito y de la violencia. Y eso es porque han trabajado de manera desmedida para recuperar el orden y la paz. Y se los quiero agradecer, porque sin el esfuerzo de ustedes realmente hubiese sido imposible".

El gobernador remarcó que "vamos a utilizar también todas las herramientas que tenemos para pelear contra el delito y para demostrarle a esos que se creyeron que eran los dueños de la calle que aquí se les ha puesto límites y que el miedo en la provincia de Santa Fe que antes tenían los ciudadanos ahora cambió de lado, ahora ese miedo cambió de bando".

Luego, el gobernador mencionó que "estamos ante la inversión más importante que la Policía de Santa Fe haya tenido en su historia: 2.600 vehículos policiales tan solo en 2 años, armamentos, chalecos, uniformes, drones, minibuses y ahora un helicóptero", y reafirmó que "vamos a seguir trabajando e invirtiendo".

Helicóptero diseñado para uso policial

Mientras, el ministro Cococcioni expresó con la entrega de 2.600 vehículos en 24 meses "estamos completando un proceso de reequipamiento de la flota policial, lo que sumado a un programa de reparaciones integrales nos ha permitido poner de pie nuestra policía en cada rincón de la provincia, y asegurar que las principales áreas metropolitanas y hasta las pequeñas y medianas ciudades estén completamente controladas y patrulladas".

El funcionario también se refirió especialmente a la adquisición del helicóptero, "que es un helicóptero policial: es un artefacto diseñado específicamente para la operación policial cotidiana; despega y aterriza prácticamente en cualquier lado, no requiere condiciones especiales".

A su turno, Scaglia indicó que "seguimos todos los días trabajando en lo que nos propusimos, que era devolverle tranquilidad, orden y seguridad a la provincia de Santa Fe. En cada punto de la provincia durante estos 24 meses estuvimos mejorando el equipamiento de la policía, y eso creo que nos pone a la altura de ser la mejor fuerza policial de la República Argentina: no hay en el país ningún gobierno provincial que haya invertido lo que invirtió Santa Fe", afirmó.

Detalles de los nuevos vehículos

El nuevo helicóptero que incorpora la Policía santafesina es un Robinson R44 Raven I monomotor especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, incluyendo logística y capacitación; está equipado con motor Lycoming O-540 de seis cilindros, tiene una potencia de despegue de 230 SHP y capacidad de carga de hasta 900 libras (408 kilos) y es apto para operar con dos pilotos y dos pasajeros.

Tiene además equipamiento específico para tareas operativas, entre ellos un reflector de búsqueda y un sistema de comunicación terrestre codificado, fundamentales para intervenciones nocturnas y coordinación en terreno.

Por su parte, las camionetas Chevrolet Montana están totalmente equipadas para patrullaje. Estos móviles policiales forman parte de las 720 nuevas unidades que adquirió este año el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Entre otras características, estas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.

