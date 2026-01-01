Rafaela cierra el año con un preocupante saldo de nueve fallecimientos por accidentes de tránsito, una cifra que, lamentablemente, se mantiene en niveles similares a los de años anteriores. Este dato no solo refleja la tragedia personal de cada una de las víctimas, sino que también pone de manifiesto una problemática más amplia que afecta a la comunidad en su conjunto.

El último de estos incidentes trágicos tuvo lugar el martes 30 de diciembre en pleno centro de la ciudad, un área que, por su naturaleza congestionada, debería ser objeto de mayor atención y control por parte de las autoridades locales. La víctima, Elba Soria, de 78 años, se encontraba cruzando la calle 9 de Julio en el tramo que se encuentra frente al Colegio San José.

Elba fue embestida por una camioneta y, a pesar de los esfuerzos médicos, sucumbió a sus lesiones horas más tarde en un sanatorio privado. Este desenlace doloroso no es solo un hecho aislado, sino una manifestación de una crisis más profunda en la seguridad vial de Rafaela. En este contexto, el número de fallecimientos no solo es inaceptable, sino que también evidencia una alarmante falta de acción por parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las críticas hacia las autoridades son contundentes. Muchos ciudadanos consideran que estas cifras son el resultado de una incapacidad sistémica para implementar medidas efectivas que aborden la seguridad vial. Existe un creciente sentimiento de frustración cuando se observa que las estadísticas son manipuladas o maquilladas para presentar una imagen más favorable, a menudo con la complicidad de algunos medios de comunicación que se benefician de la pauta oficial. Esta situación crea un círculo vicioso donde la verdadera gravedad del problema queda oculta, lo que impide que se tomen decisiones adecuadas y urgentes.

Los funcionarios, responsables del desarrollo e implementación de políticas de seguridad vial, deben ser cuestionados sobre su compromiso real con la protección de la vida de los ciudadanos. Este trágico balance de muertes en las calles de Rafaela puede ser evitado si se actúa con decisión y responsabilidad. Se requieren estrategias efectivas, que incluyan mejor señalización, campañas de concientización, monitoreo del tráfico y, sobre todo, una mayor presencia en las zonas más críticas.

Además, la educación vial en las escuelas y la comunidad es fundamental. Los conductores deben ser responsables y conscientes de que sus decisiones poseen un impacto directo en la vida de otros. Simultáneamente, los peatones, sobre todo los más vulnerables, deben ser informados sobre las mejores prácticas de seguridad al cruzar las calles. La colaboración entre autoridades, medios de comunicación y la propia comunidad es esencial para crear un entorno más seguro para todos.

La pérdida de cada persona en accidentes de tránsito deja un vacío irreparable en sus familias y seres queridos. Evitar que futuras tragedias ocurran depende de un compromiso colectivo para exigir y trabajar por un Rafaela más seguro. La estadística de nueve muertes debe ser un llamado a la acción y no un mero número en un informe. Es vital que este tema sea prioritario en la agenda pública, para que la tragedia de Elba Soria y de tantos otros no se repita en el futuro.