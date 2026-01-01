Maximiliano Pullaro explicó por qué no se sacó la foto con Diego Santilli

Maximiliano Pullaro explicó por qué no se reunió aun con Diego Santilli, pese a los contactos mantenidos con el ministro del Interior. El gobernador de Santa Fe reclamó respuestas concretas a los planteos de la Casa Gris: "Ya tuve la foto con Guillermo Francos, con Lisandro Catalán, con Nicolás Posse y con Luis Caputo mismo y nunca pasó nada”, lanzó.

Sin foto con Diego Santilli, pero con reclamos concretos a la Nación

En declaraciones a Cadena 3 Rosario, Pullaro aclaró que mantiene diálogo con Santilli y que incluso intercambiaron mensajes en los últimos días, pero remarcó que su planteo fue claro desde el inicio. “No quiero una foto, quiero que podamos venir a decirle a la gente que pudimos resolver y tomar problemas”, señaló.



En ese sentido, explicó que ya tuvo encuentros similares con otros funcionarios nacionales sin resultados tangibles. “Yo le dije a Santilli que no quiero una foto, quiero mostrar que tenemos capacidad de resolver temas, porque a esta foto o reunión la tuve con Guillermo Francos, la tuve con Catalán, la tuve con Posse, con Caputo mismo y nunca pasó nada”, afirmó.

Como ya contó Letra P, Pullaro es, hasta el momento, el único gobernador que no mantuvo una reunión formal con Santilli. El hughense viene moviéndose en el tablero nacional con un marcado antikirchnerismo y diferencias sutiles con el gobierno de Javier Milei, al que prefiere pegarle por los reclamos irresueltos.

Deuda, rutas nacionales y una mirada “porteñocéntrica”

El gobernador enumeró una serie de reclamos que, según dijo, necesitan definiciones urgentes del Gobierno. Entre ellos, mencionó la deuda previsional que la Nación mantiene con la provincia. “Le debe a la provincia de Santa Fe de la caja de jubilaciones más de mil millones de dólares, cerca de dos billones de pesos”, detalló, y sumó la falta de compensaciones correspondientes al pacto fiscal.

Pullaro sostuvo que comprende las limitaciones financieras de la Casa Rosada, pero propuso como alternativa que la provincia reciba inmuebles, terrenos o viviendas inconclusas en territorio santafesino como adelanto de ese stock de deuda y completar esas obras para los vecinos

También apuntó contra el estado de las rutas nacionales, en especial la Circunvalación de Rosario, cuya responsabilidad adjudicó a la Nación. Describió falta de iluminación, limpieza y mantenimiento, y advirtió sobre los riesgos de siniestros viales. Según afirmó, la provincia no puede intervenir sin exponerse a sanciones legales y reclamó que, si no hay fondos, se transfieran esas trazas para que Santa Fe pueda hacerse cargo con un plan propio. En ese marco, criticó lo que definió como una visión “porteñocéntrica” sostenida por sucesivos gobiernos nacionales. "El último presidente que miró al interior fue Raúl Alfonsín", señaló

Por qué Pullaro no trae aún los dólares de la deuda tomada en Wall Street

Pullaro también explicó por qué la provincia mantiene en el exterior los dólares correspondientes a la deuda contraída en Wall Street. Según relató, hubo conversaciones con el Ministerio de Economía en las que Santa Fe fijó una posición clara: los fondos se utilizarán exclusivamente para obra pública y se traerán al país a medida que sea necesario pagar certificados.

“Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obra, porque es un crédito que tiene la provincia para obra pública, no para gastos corrientes”, afirmó. Agregó que adelantar el ingreso de esos fondos implicaría asumir pérdidas ante la suba del tipo de cambio, como ocurrió recientemente.

El gobernador sostuvo que solo evaluaría otra alternativa si existiera un instrumento financiero que garantice que la provincia no pierda recursos frente a una devaluación.

Pullaro remarcó que acompaña al Gobierno en las políticas que considera positivas, pero expuso su límite. “Mi responsabilidad es defender los recursos de Santa Fe y ahí no hay presión que pueda existir sobre mí o sobre el gobierno, porque nosotros sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, que es cuidar a los santafesinos”, concluyó.

CON INFORMACION DE LETRAP.