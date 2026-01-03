El Gobierno prorroga la emergencia sanitaria y mantiene el alivio a las escuelas privadas hasta 2026

El Gobierno prorrogó hasta fines de 2026 la emergencia sanitaria nacional.

La medida amplía el rol del Ministerio de Salud y refuerza su coordinación con Seguridad.

Salud asumirá plenamente las políticas de discapacidad y se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad.

También se extendió el congelamiento de las contribuciones patronales para escuelas privadas.

La decisión busca evitar mayores costos para provincias y aumentos en las cuotas familiares.

Durante 2026 se mantendrá el esquema de contribuciones vigente desde 2019.

El Gobierno nacional resolvió extender hasta el 31 de diciembre de 2026 dos medidas que venían rigiendo desde la emergencia declarada en los últimos años: la emergencia sanitaria nacional y el congelamiento del aumento de las contribuciones patronales que deben pagar las escuelas privadas. Las prórrogas fueron oficializadas mediante los decretos 942/2025 y 939/2025, publicados en el Boletín Oficial, luego de que vencieran los plazos anteriores establecidos para ambos regímenes.

En el caso de la emergencia sanitaria, la decisión no se limitó a una mera extensión administrativa, sino que incorporó modificaciones en las competencias del Ministerio de Salud. Una de las novedades más relevantes es la articulación formal con el Ministerio de Seguridad Nacional para la creación de un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica vinculada a productos sujetos a fiscalización. El objetivo declarado es reforzar los mecanismos de prevención y control sobre el uso de sustancias químicas, en un contexto de mayor preocupación por su impacto sanitario y social.

La prórroga también amplía el rol de la cartera sanitaria en estrategias intersectoriales destinadas a combatir el narcotráfico. Según lo dispuesto, el Ministerio de Salud participará en tareas de intercambio de información, coordinación operativa y fortalecimiento de los controles, integrando así una lógica de abordaje que combina dimensiones sanitarias y de seguridad. El enfoque apunta a profundizar la detección temprana de riesgos y a mejorar la respuesta del Estado frente a fenómenos complejos que exceden el ámbito estrictamente médico.

Otro de los cambios significativos introducidos por el decreto es la reasignación de competencias en materia de discapacidad. A partir de la modificación del artículo 23 de la Ley de Ministerios, el Ministerio de Salud asumirá de manera exclusiva el diseño, la coordinación y la ejecución de las políticas públicas vinculadas a la discapacidad y la rehabilitación integral. Además, quedará a su cargo la conducción de los procesos de otorgamiento y control de las pensiones por invalidez y otras prestaciones asociadas.

En ese marco, se confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que absorberá las funciones, recursos y compromisos de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad. Con esta decisión, el Gobierno busca centralizar la gestión de estas políticas dentro de la estructura ministerial, con el argumento de mejorar la eficiencia administrativa y el control sobre el otorgamiento de beneficios.

En paralelo, el decreto 939/2025 extendió hasta fines de 2026 el congelamiento del aumento de las contribuciones patronales que deben abonar las escuelas privadas. Desde el Ejecutivo explicaron que la medida apunta a evitar un impacto presupuestario adicional sobre las provincias, que en muchos casos financian no solo los salarios docentes sino también las cargas patronales de los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales.

Según el argumento oficial, un incremento de las contribuciones patronales habría implicado un aumento significativo de las partidas provinciales destinadas a educación, en un contexto de restricciones fiscales. La prórroga también alcanza a las instituciones que no reciben subsidios del Estado, ya que, de aplicarse el aumento, el costo se habría trasladado a las cuotas que pagan las familias. De este modo, el Gobierno sostuvo que la decisión busca evitar un deterioro en la economía de los hogares que optan por este tipo de educación.

La normativa se apoya en el artículo 24 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que habilita la prórroga de estos beneficios cuando la situación económica del sector lo justifique y existan informes técnicos favorables de los ministerios de Educación y de Economía. En ese sentido, se remarcó que el componente salarial —incluidas las contribuciones patronales— constituye el principal costo operativo de los establecimientos privados.

El decreto subrayó, además, que la aplicación plena del régimen general de contribuciones habría generado incrementos más pronunciados en provincias alejadas de los grandes centros urbanos, profundizando desigualdades y afectando la prestación educativa en zonas socialmente más vulnerables. Por ese motivo, durante 2026 se mantendrá el esquema vigente desde 2019 para los empleadores comprendidos en las leyes 13.047 y 24.049, consolidando un marco de alivio que el Gobierno considera clave para sostener el funcionamiento del sistema educativo privado en todo el país.