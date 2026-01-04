Cruces por la inteligencia: Grabois cuestionó el decreto de Milei y la oposición pide debate parlamentario

El Gobierno modificó la Ley de Inteligencia mediante un DNU publicado el 2 de enero

Juan Grabois lanzó una dura crítica y cuestionó el rol asignado a las Fuerzas Armadas

El decreto amplía las atribuciones de la SIDE y su capacidad de articulación

La oposición reclama que el tema sea tratado por el Congreso

Diputados pidieron la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Inteligencia

El debate reabre la discusión sobre controles democráticos y límites institucionales

La decisión del presidente Javier Milei de introducir cambios en la Ley de Inteligencia Nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia reactivó una discusión sensible en el arranque del año político. Las modificaciones, que amplían las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y habilitan su articulación con las Fuerzas Armadas en determinados supuestos, generaron una reacción inmediata en sectores de la oposición. Uno de los pronunciamientos más duros fue el del dirigente social y diputado nacional Juan Grabois, quien acusó al Gobierno de avanzar sobre límites institucionales básicos.

El DNU fue publicado formalmente el viernes 2 de enero, aunque su contenido comenzó a circular desde las primeras horas del jueves, apenas iniciado el nuevo año. La filtración temprana aceleró las críticas y encendió alertas en bloques opositores, que interpretaron la maniobra como un intento del Poder Ejecutivo de consolidar cambios estructurales en materia de inteligencia sin pasar previamente por el Congreso.

Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y legislador de Unión por la Patria, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo. En un mensaje de tono enfático, compartió fragmentos del decreto y puso el foco en dos artículos que, a su entender, representan un giro preocupante. Uno de ellos habilita a los elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en tiempo de paz, a producir conocimiento sobre organizaciones no estatales consideradas de interés. El otro establece que la SIDE podrá solicitar asistencia técnica o logística de las Fuerzas Armadas.

“Si esto no es una dictadura, ¿qué es?”, escribió Grabois, en una formulación que condensó el malestar de un amplio arco opositor. La crítica no se limitó a la letra del decreto, sino que apuntó también al método elegido por el Gobierno para impulsar la reforma, en un área históricamente atravesada por debates sobre control civil, transparencia y límites al accionar estatal.

Desde distintos espacios opositores se reclamó que el DNU sea tratado por el Congreso, al considerar que la modificación de la Ley de Inteligencia excede las facultades excepcionales del Ejecutivo. Legisladores de diversas bancadas coincidieron en que el tema requiere discusión parlamentaria, tanto por su impacto institucional como por la necesidad de establecer controles democráticos claros sobre el sistema de inteligencia.

En ese marco, varios bloques de la Cámara de Diputados solicitaron la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El objetivo es analizar el alcance del decreto, evaluar su constitucionalidad y convocar a funcionarios del área para que expliquen los fundamentos de la medida. La comisión, prevista por la ley vigente, es el ámbito específico para supervisar el funcionamiento del sistema de inteligencia y garantizar que sus acciones se ajusten al marco legal.

El Gobierno, por su parte, sostiene que los cambios apuntan a modernizar el esquema de inteligencia y adaptarlo a nuevas amenazas, en un contexto global marcado por el crimen organizado, el narcotráfico y los desafíos transnacionales. Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron, al menos por ahora, desactivar las críticas sobre la ampliación de facultades y la participación potencial de las Fuerzas Armadas en tareas que la oposición considera propias de la seguridad interior.

La polémica se suma a una serie de tensiones institucionales que marcaron el inicio del año y anticipa un escenario de confrontación en el Congreso. Más allá del contenido específico del decreto, el debate de fondo remite a un tema recurrente en la política argentina: el delicado equilibrio entre seguridad, inteligencia y respeto por las garantías democráticas. En ese terreno, la discusión recién comienza y promete convertirse en uno de los ejes sensibles de la agenda parlamentaria.