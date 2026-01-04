Primer día del dólar con bandas: subas moderadas y un mercado que mira el verano

El dólar arrancó 2026 con subas moderadas en todos los segmentos del mercado

Debutó el esquema de bandas cambiarias ajustables por inflación

El techo de la banda para enero se ubica en torno a los $1.564

El Banco Central anunció un programa de compras de reservas por hasta USD 10.000 millones

El mercado espera estabilidad inicial, con atención en la “trampa del verano”

Los analistas no prevén saltos bruscos, sino ajustes en línea con la inflación

El dólar inauguró 2026 con subas generalizadas en todos los segmentos del mercado, en una jornada marcada por el debut formal del nuevo esquema de bandas cambiarias. Tanto el tipo de cambio oficial como los financieros arrancaron el año en alza, aunque sin sobresaltos, mientras en la City analizan qué factores pueden presionar al mercado en los próximos meses y evalúan el alcance real del nuevo régimen diseñado por el Banco Central.

En la primera rueda del año, el dólar minorista en el Banco Nación avanzó 1% y cerró en $1.495, mientras que el mayorista trepó 1,3% hasta los $1.474. En el segmento financiero, el dólar MEP subió 1,6% y se ubicó en $1.504, mientras que el contado con liquidación avanzó 1% hasta los $1.540. El dólar blue, en tanto, se mantuvo estable en $1.530, consolidándose como el tipo de cambio más caro del mercado.

El movimiento coincidió con la puesta en marcha del esquema de bandas cambiarias ajustables por inflación. Para enero, el límite superior se actualizará en función del último dato oficial del Índice de Precios al Consumidor, correspondiente a noviembre, que fue de 2,5% mensual. De este modo, el techo de la banda pasó de $1.526,09 al cierre de diciembre a un máximo de $1.564,24 para finales de enero, con ajustes graduales a lo largo del mes.

En el mercado destacan dos consecuencias centrales de la nueva fórmula. Por un lado, el techo de la banda se aprecia en términos reales, lo que amplía el margen de tolerancia ante episodios de volatilidad. Por otro, el piso pierde relevancia práctica, dado que el Banco Central anunció que comenzará a comprar divisas dentro de la banda, transformando ese límite inferior en una referencia más teórica que efectiva.

El esquema será acompañado por un programa preanunciado de acumulación de reservas. El escenario base contempla compras por hasta 10.000 millones de dólares durante 2026, con la posibilidad de escalar hasta 17.000 millones si la demanda de dinero avanza más rápido, sin necesidad de una esterilización monetaria agresiva. Esa señal es leída como un intento de dotar de previsibilidad a la política cambiaria y reducir expectativas de devaluaciones discrecionales.

Las proyecciones que circulan en la City muestran un sendero de deslizamiento gradual del techo cambiario a lo largo del año. En ese marco, el rango implícito del dólar se ampliaría mes a mes, con valores estimados en torno a $1.561 en enero, $1.594 en febrero, $1.625 en marzo y $1.653 en abril, siempre bajo el supuesto de una inflación en desaceleración, en línea con el Relevamiento de Expectativas de Mercado.

Los analistas coinciden en que el esquema no implica atraso cambiario, sino un cambio de régimen que busca reducir la indexación y alinear dólar, tasas e inflación dentro de un marco monetario más rígido. El tipo de cambio deja de ser la variable que corrige desequilibrios y pasa a funcionar como un precio de equilibrio, condicionado por reglas más explícitas.

En el corto plazo, los operadores prevén relativa estabilidad durante las primeras semanas de enero, favorecida por una mayor demanda estacional de pesos. Sin embargo, a partir de mediados de mes podría aparecer la clásica “trampa del verano”, cuando cae la demanda de moneda local y se intensifica la dolarización de carteras. Esta vez, no obstante, se espera una presión menor, compensada por el ingreso de divisas de la cosecha fina y por las emisiones de deuda en dólares de empresas y provincias, que incrementan la oferta en el mercado oficial.

El foco de atención estará puesto en el turismo emisivo y en la capacidad del Gobierno para concretar las compras de reservas anunciadas. Por ahora, los mercados de futuros anticipan ajustes mensuales cercanos a la inflación, sin señales de un salto abrupto. El consenso es que el nuevo esquema aporta previsibilidad, pero su prueba de fuego llegará con el correr del verano y el pulso de la demanda de divisas.